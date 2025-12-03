Εδώ και ένα χρόνο, η Jaguar απολαμβάνει όση δημοσιότητα δεν είχε απολαύσει στα χρονικά. Μία εταιρία με μεγάλη παράδοση, έχει καταφέρει να διχάσει τη κοινή γνώμη και σχολιάζεται πλέον κυρίως αρνητικά. Τι συνέβη όμως;

Αρχικά, πριν μερικούς μήνες η Jaguar αποφάσισε να καταργήσει 5 από τα 6 μοντέλα που διαθέτει στην γκάμα της και να… κάνει χώρο για τη νέα «φουρνιά», μόνο αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων.

Στη συνέχεια, παρουσίασε το νέο της logo αλλά και λογότυπο, από το οποίο απουσιάζει η πασίγνωστη φιγούρα του ιαγουάρου, που κοσμούσε για δεκαετίες τα καπό της.

Ακολούθησε το διαφημιστικό σποτ το οποίο… μπορεί να ήθελε να παρουσιάσει τη νέα ταυτότητα της μάρκας, αλλά μόνο αυτό δεν έκανε. Αρχικά δεν υπάρχει ούτε ένας υπαινιγμός για αυτοκίνητα σε όλη τη διαφήμιση. Στη συνέχεια, οι πρωταγωνιστές αυτής, είναι ξεκάθαρα άτομα που ανήκουν στην woke κουλτούρα με χιλιάδες χρήστες στα social να σπεύδουν να σχολιάσουν «Get woke. Go Broke», θέλοντας να δηλώσουν στην εταιρία πως θα καταστραφεί, μιας και ασχολείται με το woke κίνημα και όχι με τα αυτοκίνητα.

Τέλος, ήρθε και μία κυβερνοεπίθεση στο εργοστάσιο της JLR, η οποία ανάγκασε σε παύση την παραγωγή για δύο μήνες, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να δώσει δάνειο μαμούθ στην εταιρία ώστε να ανταπεξέλθει.

Εν μέσω όλων αυτών, ήρθε και μία μεγάλη αλλαγή στο τιμόνι της εταιρίας. Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες εσωτερικής ηγεσίας και μια καθοριστική θητεία ως Διευθύνων Σύμβουλος, ο Adrian Mardell αποχώρησε μετά από τρία χρόνια στην κορυφή και συνολικά 35 χρόνια στη μάρκα. Η αποχώρησή του σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός σημαντικού κεφαλαίου ακριβώς τη στιγμή που η JLR περνά στην επόμενη φάση της εξέλιξής της.

Ο Mardell έδωσε το πράσινο φως στο σχέδιο να μετατραπεί η Jaguar από μια αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελείας που στοχεύει να ανταγωνιστεί μάρκες όπως η BMW σε μια που γίνεται πλήρως ηλεκτρική με την ελπίδα να προσελκύσει αγοραστές από την Bentley και την Rolls-Royce. Το πρωτότυπο Type 00 μας έδωσε μια σαφή ένδειξη για το πού οδεύει η Jaguar από σχεδιαστικής άποψης. Ταυτόχρονα, θα περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος ακόμη, αν όχι περισσότερος, πριν δούμε ένα νέο αυτοκίνητο παραγωγής της Jaguar να βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής.

Τώρα, η εταιρεία φέρεται να απολύει τον επί χρόνια επικεφαλής σχεδιασμού Gerry McGovern. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Autocar και το Autocar India, ο McGovern «οδηγήθηκε έξω από το γραφείο» νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ο McGovern αποχωρεί από την JLR μετά από 21 χρόνια καριέρας στις μάρκες Jaguar και Land Rover, όντας υπεύθυνος για μερικά από τα πιο δημοφιλή οχήματα της JLR, όπως το Range Rover Evoque, το Range Rover Velar, το Land Rover Defender και τη σύγχρονη σειρά Range Rover. Ο McGovern ηγήθηκε επίσης της ομάδας σχεδιασμού για το αμφιλεγόμενο πρωτότυπο Type 00.