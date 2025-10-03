Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Σε ένα από τα πιο ακριβά σημεία της Ελβετίας, βρίσκεται μια συλλογή εξωτικών αυτοκινήτων τόσο εξαιρετική που θα μπορούσε να ζηλέψει ακόμη και ένας εμίρης. Με την ονομασία The Tailored for Speed ​​Collection, αυτή η αξιοσημείωτη ιδιωτική συλλογή αυτοκινήτων θα βγει στο σφυρί από τον οίκο RM Sotheby’s τον επόμενο μήνα, ενώ πρόσφατα δόθηκε η ευκαιρία στον Chris Harris να την εξερευνήσει.

Η ταυτότητα του ιδιοκτήτη της συλλογής δεν έχει αποκαλυφθεί, αλλά είναι σαφώς μεγάλος θαυμαστής της Ferrari. Από τα 42 αυτοκίνητα που πρόκειται να δημοπρατηθούν, τα 33 φέρουν το σήμα της Ferrari και πολλά από αυτά είναι από τα πιο περιζήτητα μοντέλα που κατασκευάστηκαν ποτέ. Η πιο πολύτιμη Ferrari που πωλείται είναι μια 333 SP του 1998 που αναμένεται να πιάσει μεταξύ 5 και 6 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα από τα μόλις 40 αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν και κέρδισαν δύο γύρους του πρωταθλήματος Sports Racing World Cup του 1999.

Η 333 SP δεν είναι η μόνη αγωνιστική Ferrari στη συλλογή. Πωλούνται επίσης μια FXX-K Evo, μια FXX Evo και μια 599 XX, οι οποίες αναμένεται να πιάσουν πάνω από 4 εκατ. η κάθε μία. Πέρα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, υπάρχουν αρκετές Ferrari δρόμου με την ίδια γοητεία. Η λίστα δημοπρασιών περιλαμβάνει μια LaFerrari Aperta του 2017 αξίας 5,5 εκατομμυρίων , μια Daytona SP3 και εμβληματικά αυτοκίνητα όπως η F40 και η 812 Competizione A. Υπάρχει επίσης μια SA Aperta, η F12tdf, ακόμη και μια αγωνιστική 488 GTE Evo, υπογραμμίζοντας πόσο ποικίλη είναι στην πραγματικότητα αυτή η συλλογή.

Βέβαια στη συλλογή υπάρχουν πολλά άλλα απίστευτα επιθυμητά αυτοκίνητα σε αυτήν. Ένα από αυτά είναι μία Pagani Huayra Roadster BC βαμμένη σε γυαλιστερό μπλε Francia με λεπτομέρειες από ανθρακονήματα που αναμένεται να πουληθεί σε τιμή μεταξύ 4 και 4,4 εκατομμυρίων. Ένα άλλο απίθανο μοντέλο είναι μία Huayra R, μία από τις 30 που κατασκευάστηκαν ποτέ, και μία Utopia.

Η Bugatti πρωταγωνιστεί με μια Chiron Super Sport του 2023 επενδυμένη με μπλε ανθρακονήματα, η οποία έχει οδηγηθεί για μόλις 516 χιλιόμετρα και θα μπορούσε να πουληθεί έως και 4,4 εκατομμύρια δολάρια.

Τέλος, ο RM Sotheby’s απαριθμεί μια Lamborghini Sian FKP 37, μια Mercedes-AMG GT2 Pro, μια Bentley Continental GT3-R και μια Lamborghini Huracan Technica 60th Anniversary Edition ως μέρος της εκπληκτικής συλλογής.