Το S800 είναι ένα σπορ αυτοκίνητο από την Honda, το οποίο παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκιο το 1965 και αντικατέστησε το επιτυχημένο Honda S600.

Όπως και το S600, έτσι και αυτό ήταν διαθέσιμο είτε ως κουπέ είτε ως roadster και συνέχισε την προηγμένη τεχνολογία των προκατόχων του. Ο κινητήρας 791κ.εκ. απέδιδε 70 ίππους στις 8000 σ.α.λ., και χάρισε στο μοντέλο την τιμή να είναι το πρώτο μοντέλο της Honda που έπιασε τα 160χλμ./ώρα. Μάλιστα τον Απρίλιο του 1967, το αυτοκίνητο ανακηρύχθηκε ως το ταχύτερο μοντέλο παραγωγής στον κόσμο, με κινητήρα κάτω των 1.000κ.εκ.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι το S800 είναι πολύ, πολύ ελαφρύ. Στην πραγματικότητα, ζυγίζει μόλις 720 κιλά, ενώ η ισχύς πηγαίνει στους πίσω τροχούς μέσω ενός τετρατάχυτου χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων.

Έπειτα, υπάρχει και ο σχεδιασμός, ο οποίος είναι μια αφιλτράριστη δόση γοητείας της δεκαετίας του 1960. Παρά τον μικροσκοπικό κινητήρα του, το S800 έχει ένα εκπληκτικά μακρύ καπό, που χαρακτηρίζεται από φουσκώματα στην πλευρά του συνοδηγού. Λεπτομέρειες χρωμίου είναι παντού, πλαισιώνοντας τους προβολείς, επενδύοντας τη μάσκα και τυλίγοντας τον πίσω προφυλακτήρα. Όλα αυτά βρίσκονται σε ένα σετ μικρών, πανέμορφων μαύρων ζαντών που ταιριάζουν απόλυτα στις αναλογίες.

Ένα Honda S800 του 1968, το οποίο βρίσκεται σε άριστη και εργοστασιακή κατάσταση μετά από ολική αναπαλαίωση, θα βγει σε δημοπρασία στην αγορά της Ιαπωνίας, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για έως και 50.000 ευρώ (7-9 εκατ. Γιεν).

Το καντράν δείχνει 66.438 χιλιόμετρα, αριθμός εξαιρετικά χαμηλός αν σκεφτεί κανείς την ηλικία του αυτοκινήτου. Αυτό, σε συνδυασμό με την πλήρη αναπαλαίωση, το καθιστά ελκυστική επιλογή για συλλέκτες ή οποιονδήποτε θέλει να αποκτήσει ένα κομμάτι της ιστορίας των σπορ αυτοκινήτων της Honda.