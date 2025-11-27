Το Ford GT που βλέπετε στις φωτογραφίες του άρθρου σε ειδικό χρώμα Mark IV Red, ήταν μέρος της συλλογής του αδικοχαμένου ηθοποιού και πρωταγωνιστή των ταινιών Fast and Furious, Paul Walker. Σύμφωνα με την εταιρία που έχει αναλάβει την δημοπρασία του μοντέλου, Bring a Trailer, μόνο 14 τέτοιου χρώματος Ford GT (και χωρίς τις γνωστές ρίγες), κατασκευάστηκαν ποτέ.

Το όχημα, που βρίσκεται επί του παρόντος στην Καλιφόρνια, έχει γράψει μόλις 5.956 χιλιόμετρα ενώ πάνω στην μηχανή υπάρχει και η υπογραφή του Steve Saleen (πρώην οδηγός αγώνων και ιδιοκτήτης της αυτοκινητοβιομηχανίας Saleen Automotive, αρκετά μοντέλα της οποίας είχε στην συλλογή του ο Paul Walker).

Το αυτοκίνητο κινείται από τον γνωστό supercharged V8 κινητήρα 5.4λτ. ο οποίος αποδίδει 550 άλογα και 677 Nm ροπής. Όλη η ισχύς περνάει στους πίσω τροχούς μέσω ενός εξατάχυτου χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων.

Το σύνολο ολοκληρώνουν κόκκινες δαγκάνες φρένων, ηχοσύστημα McIntosh, αμορτισέρ Penske και σετ από ωραίες σφυρήλατες ζάντες ADV.1. Προσφέρεται με χειροκίνητο tuner SCT από το οποίο ο ιδιοκτήτης μπορεί να αλλάζει τις χαρτογραφήσεις του κινητήρα ανά πάσα στιγμή, σετ εφεδρικού τροχού και σύστημα εξάτμισης aftermarket, ενώ επωφελείται επίσης από σώμα πεταλούδας γκαζιού Accufab.

Οι προσφορές για τη δημοπρασία έχουν ανοίξει, με την μεγαλύτερη έως τώρα να είναι λίγο πάνω από το μισό εκατομμύριο δολάρια. Να θυμίσουμε, πως ο Paul Walker έχασε τη ζωή του στις 30 Νοεμβρίου 2013 σε ηλικία 40 ετών σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια με μία Porsche Carrera GT.

Ford GT – Ένα αυτοκίνητο, μια κατηγορία μόνο του

Το Ford GT είναι ένα από τα πιο εμβληματικά αμερικανικά supercar, σχεδιασμένο ως σύγχρονος φόρος τιμής στο θρυλικό Ford GT40 που κυριάρχησε στις 24 Ώρες του Le Mans τη δεκαετία του ’60. Ξεχωρίζει για την αεροδυναμική του σχεδίαση, το χαμηλό και επιθετικό προφίλ του και τις τεχνολογίες που προέρχονται άμεσα από τον κόσμο των αγώνων. Συνδυάζει τον πανίσχυρο κινητήρα με ελαφριά κατασκευή από ανθρακονήματα, προσφέροντας εντυπωσιακή επιτάχυνση και εξαιρετικό κράτημα στις υψηλές ταχύτητες. Είναι ένα αυτοκίνητο που δεν στοχεύει μόνο στην ωμή δύναμη, αλλά κυρίως στην αγωνιστική ακρίβεια και την οδηγική αίσθηση, αποτελώντας πραγματικό σύμβολο της φιλοσοφίας “Performance” της Ford.