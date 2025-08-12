Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Lotus Etna, πήρε το όνομα της από το διάσημο ηφαίστειο, και παραλίγο να μετατραπεί σε ένα από τα πιο καινοτόμα αυτοκίνητα παραγωγής της εποχής της. Πρωτοεμφανίστηκε στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Βρετανίας το 1984. Αν και έκανε το ντεμπούτο του δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Colin Chapman, η Etna διέθετε έναν κινητήρα V8 που παρήγγειλε ο ίδιος και ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνει μοντέλο παραγωγής, παρέμεινε ως μία one-off ιδέα.

Τι την έκανε ξεχωριστή; Λοιπόν, παρόλο που χρησιμοποιούσε το ίδιο πλαίσιο με την Esprit, η Etna διέθετε εξελιγμένη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένου ενός ενεργού συστήματος ανάρτησης που προερχόταν από την ομάδα της Lotus στη Formula 1.

Εκτός από την ενεργή ανάρτηση, η Etna διέθετε επίσης σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών και τεχνολογία ενεργής ακύρωσης θορύβου. Το πιο σημαντικό, διέθετε έναν κινητήρα V8 4.4λτ. που αναπτύχθηκε από τον Tony Rudd. Το μοτέρ ζύγιζε 188 κιλά και απέδιδε 335 ίππους με 400 Nm ροπής, προσφέροντας στο σύνολο ένα 0-100 σε 4.3 δευτ. και τελική ταχύτητα στα 290χλμ./ώρα.

Δυστυχώς, η Lotus δεν κατάφερε ποτέ να αποδείξει αυτούς τους ισχυρισμούς. Δυσκολευόμενη να πουλήσει αυτοκίνητα λόγω των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων και της παγκόσμιας ύφεσης στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η βρετανική εταιρεία έβαλε στο ράφι την Etna και τον κινητήρα V8 Type 909. Και τα δύο έργα απορρίφθηκαν μετά την αγορά της Lotus από την General Motors το 1986.

Το concept car φυλασσόταν στο εργοστάσιο της Lotus στο Hethel και δεν επανεμφανίστηκε μέχρι το 1998. Έξι χρόνια αργότερα, ο συλλέκτης της Lotus, Olav Glasius, την αγόρασε και την ανακαίνισε με τη βοήθεια του πρώην μηχανικού της Lotus, Ken Myers.

Η αναπαλαιωμένη και σε μεγάλο βαθμό άψογη Lotus θα βγει στο σφυρί στο Monterey Jet Center στις 13 Αυγούστου 2025 και η Broad Arrow αναμένει ότι θα πουληθεί για350.000 έως 400.000 δολάρια.

Εάν συμβεί αυτό, θα γίνει ένα από τα πιο ακριβά οχήματα της Lotus, που έχουν δημοπρατηθεί ποτέ. Το τρέχον ρεκόρ κατέχει μία Type 34 του 1964 στα 1,15 εκατομμύρια δολάρια.