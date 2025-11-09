Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Εάν πάντα ονειρευόσασταν να προσθέσετε στο γκαράζ σας ένα όχημα που έχει “γράψει” χιλιόμετρα στην μεγάλη οθόνη, τότε αυτή η είδηση είναι για εσάς. Ο οίκος δημοπρασιών Bonhams, διοργανώνει στο Παρίσι (21 έως 28 Νοεμβρίου) ένα event με τετράτροχους κινηματογραφικούς θρύλους προς πώληση, με κορυφαία και σπάνια κομμάτια.

Η δημοπρασία θα περιλαμβάνει 50 αυτοκίνητα και 19 αναμνηστικά από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Σε αυτά περιλαμβάνονται από το Dodge Charger του Dominic Torreto, τη Ford Mustang του John Wick, έως και το Batmobile.

Λάβετε υπόψη ότι τα περισσότερα από αυτά δεν είναι απλώς αναδημιουργίες, αυτοκίνητα-φόρος τιμής ή οχήματα επίδειξης που κατασκευάστηκαν μόνο για προώθηση. Είναι τα πραγματικά από τις ταινίες και την τηλεόραση που αναφέρονται. Ο οίκος Bonhams καθιστά σαφές ποια αυτοκίνητα χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά στην οθόνη και στις κανονικές ταινίες (καθώς θα υπάρχει και τεράστια διαφορά στο ποσό). Ας δούμε τα πιο γνωστά:

Το Police Cruiser από το Back to the Future Part II και το “Everyman’s Car” από το Blade Runner. Από την ταινία RoboCop, το SUX 6000 του Winfield, όπως και το Ford LTD Crown Victoria από την ταινία “Men in Black¨.

Καμία δημοπρασία κινηματογραφικών αυτοκινήτων δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς ένα Batmobile, και ο οίκος Bonhams το έχει καλύψει και αυτό: ένα Batmobile της Warner του 1992, που χρησιμοποιήθηκε στο Batman Stunt Show των Six Flags και σχεδιάστηκε σύμφωνα με την έκδοση του Tim Burton, εκτιμάτε ότι θα πιάσει τα 100.000 ευρώ.

Το πασίγνωστο Dodge Charger του 1968 από την ταινία The Dukes Of Hazzard 2005, το οποίο είναι το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα.

Η πασίγνωστη πλέον Ford Mustang από την ταινία John Wick 1 αλλά και η 1973 Chevrolet Cehvelle Malibu από την ταινία Drive με τον Ryan Gosling.

Φυσικά, υπάρχουν και αρκετά μοντέλα από τη σειρά ταινιών “Fast and Furious”, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν εκατοντάδες μοντέλα. Μερικά τα οποία βγαίνουν προς πώληση είναι: το Dodge Charger του πρωταγωνιστή Torreto από το Fast and Furious 7, η off-road εκδοχή του μοντέλου από την ίδια ταινία και το EVO VΙΙ από την ταινία 2 Fast 2 Furious.