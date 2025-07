Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο μεγάλο θα γινόταν το franchise Fast and Furious όταν ξεκίνησε η πρώτη ταινία το 2001, η οποία γρήγορα έφερε ένα sequel το 2004 και στη συνέχεια ήρθε το 2006 το Tokyo Drift.

Το The Fast and The Furious: Tokyo Drift ήταν αναμφισβήτητα η πρώτη προβολή της ιαπωνικής αυτοκινητιστικής κουλτούρας σε ταινία του Χόλιγουντ και ένα από τα θρυλικά αυτοκίνητα της χώρας ήταν εκεί για να πρωταγωνιστήσει.

Στην ταινία, αυτό το φωτεινό πορτοκαλί και μαύρο Mazda RX-7 που ανήκε στον Han – τον οποίο υποδυόταν ο Sung Kang – είχε κλέψει τις εντυπώσεις, εν μέρει χάρη στο άγριο και πλέον εμβληματικό Veilside Fortune bodykit.

Τώρα, ένα από τα πολλά παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν για τα γυρίσματα, και μόλις ένα από τα δύο που έχουν διασωθεί, αυτό το RX-7 δημοπρατείται από τον οίκο Bonhams στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και βρίσκεται τώρα. Λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκε κυρίως για στατικές σκηνές και όχι για σκηνές drifting, αυτό το Mazda RX-7 του 1992 είναι εξοπλισμένο με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αμαξώματα στην ιστορία των κινηματογραφικών ταινιών.

Λέγεται ότι προσθέτει 200 χιλιοστά στο πλάτος του RX-7 με μόνο την οροφή και το πορτμπαγκάζ να παραμένουν ανέγγιχτα. Όπως και με άλλα αυτοκίνητα από το franchise οι τροποποιήσεις υπερβαίνουν τις αισθητικές αλλαγές, με το RX-7 να έχει ανακατασκευασμένο κινητήρα με δύο ρότορες, με νέο συμπλέκτη, φρένα, ανάρτηση coilover και σύστημα εξάτμισης Blitz Nur-Spec.

Υπάρχουν υπενθυμίσεις της κινηματογραφικής ζωής του, όπως οι ετικέτες «#71 HANS» στην πόρτα του συνοδηγού, στο χώρο του κινητήρα και στο καπό, καθώς και σημάδια που άφησαν οι βάσεις στήριξης της κάμερας που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Η καμπίνα διαθέτει επίσης, ανθρακονήματα, αλουμίνιο, βελούδο και χρωμιωμένα διακοσμητικά. Φυσικά, επειδή ήταν από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, υπάρχει επίσης ένα ηχοσύστημα Alpine με δύο ενισχυτές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μπορεί να “πιάσει” μέχρι και 400.000 ευρώ, αν και ο τίτλος για τα περισσότερα χρήματα προς απόκτηση οχήματος από τις ταινίες Fast and Furious, ανήκει στο 34 Skyline GT-R, το οποίο τον Μάιο του 2023 πωλήθηκε σε άλλη δημοπρασία έναντι 1εκατ. ευρώ.