Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Όσοι είναι φίλοι της αυτοκίνησης, σίγουρα θα γνωρίζουν τα Fast and Furious. Μία σειρά ταινιών που ξεκίνησε έχοντας στο επίκεντρο τα αυτοκίνητα και το tuning και κατέληξε να αμφισβητεί τα όρια της φυσικής και της λογικής, στρέφοντας την προσοχή περισσότερους στους ηθοποιούς και την υπερβολή.

Παρόλα αυτά, όταν ένα αυτοκίνητο έχει πρωταγωνιστήσει σε παγκοσμίου φήμης ταινίες, πάντα θα βρει κοινό και πάντα θα τραβήξει τα βλέμματα. Έτσι, ήρθε η ώρα να δημοπρατηθούν στο Ντάλας/Φορτ Γουόρθ στις 30 Οκτωβρίου 3 stunt cars Range Rovers από τη ταινία Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw του 2019.

Κάτω από το καπό, και τα τρία διατηρούν τον V8 κινητήρα 4,4 λίτρων, αυτόματο κιβώτιο και τετρακίνηση, ενώ εξωτερικά ξεχωρίζουν χάρη στη ματ γκρι εμφάνιση, τις προστατευτικές μπάρες, τους πρόσθετους LED προβολείς και το ιδιαίτερο σύστημα φρένων Wilwood “skid brake”, που επιτρέπει στον οδηγό να κλειδώνει ανεξάρτητα τους τροχούς για θεαματικά drift και απότομες στροφές (μέσα από δύο διαφορετικά πεντάλ φρένου).

Σε τι κατάσταση βρίσκονται; Όχι και πολύ καλή

Κι εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον. Γιατί όσο εντυπωσιακή κι αν είναι η κινηματογραφική τους ιστορία, τα τρία SUV έχουν περάσει πραγματικά δύσκολα. Ένα από αυτά έχει χτυπημένη μπροστινή κολώνα και σπασμένο παρμπρίζ, ενώ τα άλλα δύο φέρουν ψεύτικα πολυβόλα στις οροφές. Πάντως κανένα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί “άψογο” εξωτερικά.

Το εσωτερικό τους, δε, μαρτυρά την έντονη καταπόνηση: φθαρμένα καθίσματα, σκονισμένες επενδύσεις και κομμάτια που λείπουν ή κρέμονται εδώ κι εκεί. Η προσθήκη του δεύτερου πεντάλ φρένου για τα stunts απέχει αρκετά από τα στάνταρ ποιότητας ενός Range Rover παραγωγής.

Ειλικρινά, πέρα από μια θέση σε μουσείο κινηματογραφικών οχημάτων, δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί ποιο θα είναι το μέλλον αυτών των SUV.

Για όσους πάντως ονειρεύονται να αποκτήσουν ένα πολυτελές SUV που έχει “ματώσει” για χάρη της μεγάλης οθόνης, αυτή ίσως να είναι η ευκαιρία τους. Δείτε τη σχετική καταχώρηση και όλη τη συλλογή φωτογραφιών, πατώντας ΕΔΩ.