Η Ferrari μπορεί να μπήκε επίσημα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης παρουσιάζοντας τη νέα Luce (δείτε ΕΔΩ όλες τις τεχνικές πληροφορίες για το μοντέλο), όμως η πρώτη αντίδραση της αγοράς μόνο θετική δεν ήταν. Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου στην ιστορία της ιταλικής φίρμας, η μετοχή της εταιρείας κατέγραψε ισχυρή πτώση τόσο στο Μιλάνο όσο και στη Wall Street.



Σύμφωνα με τα διεθνή οικονομικά μέσα, η μετοχή της Ferrari έφτασε να χάνει μέχρι και 8% στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, διαγράφοντας δισεκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακής αξίας μέσα σε λίγες ώρες. Παράλληλα, στις ΗΠΑ η πτώση ξεπέρασε το 5% στις πρώτες ώρες διαπραγμάτευσης.

Το μεγαλύτερο σοκ δεν ήταν ότι έγινε ηλεκτρική, αλλά ότι… δεν μοιάζει με Ferrari

Η νέα Ferrari Luce παρουσιάστηκε ως ένα πενταθέσιο grand tourer με 1.050 ίππους, αυτονομία άνω των 510 χιλιομέτρων και τεχνολογία που εξελίχθηκε ακόμη και με συμβουλευτική συνεργασία της NASA για τη διαχείριση της ακραίας επιτάχυνσης. Όμως η σχεδίαση φαίνεται πως δεν κατάφερε να ενθουσιάσει.

Πολλοί φίλοι της Ferrari αλλά και αναλυτές χαρακτήρισαν το μοντέλο «υπερβολικά αδιάφορο» για τα δεδομένα της εταιρείας, με αρκετούς στα social media να το συγκρίνουν ακόμη και με μαζικής παραγωγής EVs. Το γεγονός ότι σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το studio LoveFrom του Jony Ive (του ανθρώπου πίσω από το design των iPhone) δίχασε ακόμα περισσότερο το κοινό.

Οι επενδυτές φοβούνται ότι η Ferrari χάνει την ταυτότητά της

Το βασικό ερώτημα που φαίνεται να προβληματίζει την αγορά είναι αν μια ηλεκτρική Ferrari μπορεί να διατηρήσει τον χαρακτήρα που έκανε τη μάρκα θρύλο επί δεκαετίες.

Η Ferrari έχτισε την εικόνα της πάνω: στους V8 και V12 κινητήρες, στον μηχανικό ήχο, στις αλλαγές σχέσεων, και στη «βίαιη» αλλά αναλογική οδηγική εμπειρία. Η Luce, αντίθετα, φέρνει μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες και software-driven εμπειρία και σχεδόν απόλυτη σιωπή. Ακόμα και αν η εταιρεία προσπάθησε να δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο ηλεκτρικό ήχο για το μοντέλο, αρκετοί επενδυτές φοβούνται ότι η μετάβαση αυτή ίσως απομακρύνει το παραδοσιακό κοινό της Ferrari.

Και όμως… η Ferrari δεν ανησυχεί καθόλου

Παρά την αρχική αρνητική αντίδραση της αγοράς, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι η Ferrari έχει τη δυνατότητα ώστε να πετύχει ακόμα και σε μια τόσο ριψοκίνδυνη μετάβαση. Άλλωστε η εταιρεία δεν κυνηγά όγκο πωλήσεων αλλά αποκλειστικότητα, ενώ ήδη υπάρχουν πληροφορίες ότι οι πρώτες μονάδες της Luce έχουν ουσιαστικά προκρατηθεί από VIP πελάτες της φίρμας.

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της Ferrari, Flavio Manzoni, ανέφερε: “Ζούμε σε μια εποχή έντονης νοσταλγίας και όλοι κοιτάζουν το παρελθόν. Όμως η δουλειά μας είναι να κοιτάμε το μέλλον. Δεν υπάρχει design χωρίς ρίσκο”.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η πρώτη ηλεκτρική Ferrari δεν πέρασε απαρατήρητη. Και ίσως αυτό από μόνο του να ήταν ακριβώς το σχέδιο του Maranello.

Πηγή: Bloomberg – Kεντρική φωτογραφία: BBC