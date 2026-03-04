Το 2025 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την Alfa Romeo και τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η ιστορική ιταλική μάρκα όχι μόνο επανέρχεται δυναμικά στην αγορά, αλλά δείχνει ότι έχει χτίσει μια σταθερή βάση για περαιτέρω ανάπτυξη.

Με περισσότερες από 73.000 πωλήσεις παγκοσμίως το 2025, η Alfa Romeo κατέγραψε αύξηση κατά 20,1% σε σύγκριση με το 2024, ένα αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική ανανέωσης της γκάμας αποδίδει καρπούς.

Στην Ευρώπη, τον πιο ισχυρό πυλώνα της μάρκας, η ανάπτυξη ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή, με +31,1% αύξηση στις πωλήσεις συγκριτικά με το 2024. Κορυφαία απόδοση παρουσίασαν βασικές αγορές όπως:

Ηνωμένο Βασίλειο: +80,1%

Γαλλία: +41,9%

Ιταλία: +20,7%

Γερμανία: +20,5%

Ισπανία: +15,1%

Στην Ιταλία, η Alfa Romeo αναδείχθηκε ως η premium μάρκα με τη μεγαλύτερη αύξηση μεριδίου αγοράς, κερδίζοντας +0,4 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο. Παράλληλα η εταιρία δεν περιορίζεται πλέον στην Ευρώπη με μεγάλες άλλες αγορές να σημειώνουν εντυπωσιακή αύξηση όπως η Τουρκία με +38,7%, η Ιαπωνία με +71,4% και το Μαρόκο με +65%. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η παρουσία της Alfa Romeo ισχυροποιείται γρήγορα πέρα από την Ευρώπη, κερδίζοντας έδαφος τόσο σε αναδυόμενες όσο και σε παραδοσιακές αγορές.

Πρωταγωνιστές της ανάπτυξης

Ο βασικός μοχλός αυτής της επιτυχίας είναι η Alfa Romeo Junior, που έχει ξεπεράσει 60.000 παραγγελίες σε 41 αγορές από την κυκλοφορία της με 17% αυτών να αφορούν πλήρως ηλεκτρικές εκδόσεις. Η Junior έχει ήδη κατακτήσει υψηλές θέσεις στα premium B-SUV σε πολλές χώρες, ηγούμενο σε αγορές όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ελλάδα και η Σλοβακία.

Η Alfa Romeo Tonale ακολουθεί ως το δεύτερο σε πωλήσεις μοντέλο παγκοσμίως, ενώ παράλληλα τα κλασικά μοντέλα Alfa Romeo Giulia και Alfa Romeo Stelvio συνεχίζουν να εκπροσωπούν δυναμικά την Alfa Romeo, με τις Quadrifoglio εκδόσεις να αποτελούν το 11% των πωλήσεων.

Μια Alfa Romeo που «τρέχει» ξανά

Τα στοιχεία της χρονιάς δείχνουν πως η Alfa Romeo είναι μια μάρκα που έχει βρει ξανά τον ρυθμό της σε μια εξαιρετικά απαιτητική αγορά. Και όπως σχολίασε ο CEO Santo Ficili, το +20% σε παγκόσμια ανάπτυξη δείχνει ότι η μάρκα «επιστρέφει στη μάχη» όχι μόνο με αύξηση όγκων, αλλά με ουσία.