Η Aston Martin ανακοίνωσε πρόσφατα ένα από τα πιο δραστικά μέτρα στη σύγχρονη ιστορία της, καθώς θα περικόψει περίπου 20% του συνολικού προσωπικού της σε όλο τον κόσμο. Το μέτρο αυτό συνεπάγεται πως χιλιάδες εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους, στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος αναδιάρθρωσης που ανακοίνωσε η διοίκηση με στόχο τη μείωση κόστους και την ενίσχυση ρευστότητας, εν μέσω μειωμένων παραγγελιών και αύξησης του κόστους λειτουργίας.

Στις δηλώσεις του, ο CEO της Aston Martin ανέφερε ότι ένα από τα «μεγάλα προβλήματα» που έχουν επιβαρύνει την κατάσταση της εταιρείας ήταν η απότομη αλλαγή του εμπορικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη αναφορά στις εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ και τις υψηλές δασμολογικές επιβαρύνσεις, που «έπαιξαν σημαντικό ρόλο» στην αύξηση του κόστους για την εταιρεία. Σύμφωνα με αναλυτές, οι δασμοί και οι τιμές εισαγωγής σε βασικές αγορές, όπως η αμερικανική, σε συνδυασμό με την επιβάρυνση του κόστους πρώτων υλών και την πίεση στην αγορά πολυτελών οχημάτων γενικότερα, έχουν μειώσει τα περιθώρια κέρδους και έχουν αυξήσει τις δυσκολίες στην επίτευξη θετικού λειτουργικού αποτελέσματος.

Τα οικονομικά στοιχεία προκαλούν έντονο προβληματισμό. Ο τζίρος μειώθηκε κατά 21%, στα 1,26 δισ. λίρες (1,7 δισ. δολάρια) σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι λειτουργικές ζημιές εκτοξεύθηκαν κατά 161%, από 99,5 εκατ. λίρες (134,3 εκατ. δολάρια) σε 259,2 εκατ. λίρες (350,4 εκατ. δολάρια). Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, η εταιρεία κατέγραψε ζημίες 493 εκατ. λιρών (665,6 εκατ. δολάρια) για το οικονομικό έτος 2025. Παράλληλα, η παραγωγή μειώθηκε κατά 10%, φτάνοντας μόλις τα 5.448 αυτοκίνητα, έναντι περισσότερων από 6.600 πριν από μόλις δύο χρόνια.

Σε πρόσφατο χρηματοοικονομικό δελτίο, η Aston Martin υποστήριξε ότι προβλέπει «περαιτέρω χρηματοοικονομική πίεση» μέσα στο 2026, καθώς τα έσοδα δεν αποδίδουν σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις, ενώ παράλληλα τα κόστη παραμένουν υψηλά.

Οι περικοπές που ανακοίνωσε η εταιρεία αφορούν τόσο εργαζόμενους στο εργοστάσιο, όσο και προσωπικό σε άλλους τομείς, με στόχο να μειωθεί το ετήσιο λειτουργικό κόστος κατά εκατομμύρια ευρώ. Κάτι τέτοιο θεωρείται αναγκαίο βήμα για να διατηρηθεί η εταιρεία βιώσιμη σε βάθος χρόνου, αλλά παράλληλα δημιουργεί ερωτήματα για το πώς θα επηρεαστούν οι ικανότητες εξέλιξης νέων μοντέλων.

Η διοίκηση έχει δηλώσει ότι αυτές οι αλλαγές είναι «δύσκολες αλλά απαραίτητες», ενώ παράλληλα επιδιώκει να διατηρήσει τα βασικά τμήματα ανάπτυξης, την εστίαση στην εμπειρία πελάτη και την τεχνολογική εξέλιξη. Παρόλα αυτά, είναι αβέβαιο αν οι περικοπές θα επαρκέσουν για να αποτρέψουν περαιτέρω αναθεωρήσεις ή αλλαγές στρατηγικής.

Το αν θα καταφέρει η Aston Martin να μετατρέψει αυτή την κρίση σε ευκαιρία παραμένει ένα από τα πιο παρακολουθούμενα αυτοκινητιστικά θέματα του 2026.