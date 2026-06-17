Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Η αύξηση που παρουσίασαν οι ταξινομήσεις τον 5ο μήνα του χρόνου μπορεί να είναι μικρή αλλά δεν είναι αμελητέα. Η αύξηση του 3.7% προκύπτει από τη σύγκριση των ταξινομήσεων που έγιναν τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

Τον Μάιο φέτος ταξινομήθηκαν 16.244 νέα Ι.Χ ενώ τον Μάιο 2025 είχαν ταξινομηθεί 15.670 νέα αυτοκίνητα. Από αυτή τη διαφορά προκύπτει και η αύξηση του 3.7%. Τώρα αν δούμε τι έγινε από την αρχή του χρόνου μέχρι και το τέλος Μαΐου και εδώ ο ΣΕΑΑ καταγράφει αύξηση στις ταξινομήσεις. Το 2025 από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και το τέλος Μαΐου είχαν ταξινομηθεί 63.515 νέα Ι.Χ ενώ φέτος το αντίστοιχο διάστημα ταξινομήθηκαν 65.299 νέα Ι.Χ. Σε σύγκριση φέτος και πέρυσι η αύξηση είναι +2.8%.

Ανεβασμένα στο σύνολο είναι τα BEV και PHEV αυτοκίνητα. Αν το δούμε ξεχωριστά φέτος ο Μάιος είχε μια σημαντική αύξηση στα BEV (Battery Electric Vehicle) που είναι τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Πέρυσι ταξινομήθηκαν 746 και φέτος 956. Αντίθετα πτώση είχαν τα PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Είναι τα αυτοκίνητα με το υβριδικό σύστημα που έχουν τη δυνατότητα φόρτισης από πρίζα. Τα αυτοκίνητα αυτά πέρυσι είχαν 1.066 ταξινομήσεις και φέτος 957. Δηλαδή σημείωσαν πτώση -10.2%. Αν όμως βάλουμε μαζί τα BEV και PHEV τότε φέτος έχουμε αύξηση σε σχέση με το 2025 της τάξεως του 5.6 %.

Ας δούμε τώρα ποιες κατηγορίες οχημάτων επέλεξαν οι νέοι ιδιοκτήτες Ι.Χ. Η B TOTAL κατηγορία κυριάρχησε και πάλι στις προτιμήσεις των νέων πελατών. Η κατηγορία αυτή κατέγραψε ποσοστό 59.8% σε σχέση με το 2025 που είχε 56%. Η επόμενη κατηγορία είναι η C TOTAL με 22.6% ενώ το 2025 είχε 21.4%

Το μάρκετινγκ συνεχίζει να προωθεί τα υβριδικά οχήματα ( HEV). Τον Μάιο του 2026 η κατηγορία αυτή κατέγραψε ποσοστό 56,1% (το 2025 ήταν 47.6%). Η αμέσως επόμενη επιλογή είναι τα αυτοκίνητα με κινητήρα βενζίνη που το ποσοστό μόλις έφθασε το 25,8%

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας ( ενδεχομένως να υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση) από τον Ιανουάριο μέχρι και τις 31 Μαΐου οι ταξινομήσεις ανά μάρκα είναι οι ακόλουθες:

1 Toyota 7.236

2 Peugeot 4.812

3 Opel 3.470

4 Citroën 3.105

5 Suzuki 2.924

6 Hyundai 2.529

7 Dacia 2.326

8 BMW 2.311

9 Renault 2.001

10 Kia 1.736

Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Απρίλιο ως εξής: