Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Τον Φεβρουάριο 2026, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις στα καινούργια Ι.Χ αυτοκίνητα ήταν 10.017 ενώ τον αντίστοιχο μήνα 2025 ήταν 9.818. Αν το δούμε σε ποσοστά η αύξηση ήταν οριακή (+2%). Αντίστοιχα το πρώτο δίμηνο φέτος είχαμε 20.104 ταξινόμησης είναι το αντίστοιχο περσινό δίμηνο ταξινομήθηκαν 20.477 αυτοκίνητα. Το ποσοστό είναι αρνητικό (-1.8 %) και αυτό σημαίνει ότι οι εισαγωγείς θα πρέπει να σκεφθούν νέα χρηματοδοτικά προγράμματα προκειμένου να τονώσουν την αγορά του αυτοκινήτου.

Ας δούμε όμως τώρα την κατηγορία των αυτοκινήτων που είναι υβριδικά, ήπια υβριδικά η 100% ηλεκτρικά. Φαίνεται ότι η κρατική επιδότηση στα 100% αυτοκίνητα δεν ικανοποίησε τους αγοραστές.Φέτος τον Φεβρουάριο ταξινομήθηκαν 647 αυτοκίνητα (BEV) ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχαν ταξινομηθεί 718. Έχουμε μια μείωση της τάξεως του -9.9%. Αντίθετα μεγάλη αύξηση έχουμε στις ταξινομήσεις των αυτοκινήτων (PHEV) . Τον Φεβρουάριο φέτος ταξινομήθηκαν 846 I.X ενώ το 2025 ήταν 610 Ι.Χ. Η αύξηση σε ποσοστό ανέρχεται στο +38.7%.

Την πρωτοπορία κρατάει πάντα η κατηγορία B-Total. Το ποσοστό στις πωλήσεις είναι 57,9 %. Σαφώς πιο ανεβασμένη από πέρυσι που είχε ποσοστό 56,7 %. Ακολουθεί η C Total κατηγορία με 27,6 %.

Οι Έλληνες αγοραστές προτιμούν σήμερα τα αυτοκίνητα με υβριδικούς κινητήρες. Το ποσοστό για το μήνα Φεβρουάριο είναι 53.9 % ενώ στη 2η θέση αλλά με πολύ χαμηλότερα ποσοστά (24.4%) προτιμήθηκαν τα αυτοκίνητα που κάτω από τα καπό τους έχουν κινητήρες βενζίνης. Το αντίστοιχο διάστημα το 2025 το ποσοστό ήταν 31.7 % . Δηλαδή φέτος σημειώθηκε μείωση 7.3%.

Με βάση τα στοιχεία της αγοράς που προέρχονται και από επίσημες πηγές αναλυτικά έχουμε:

SUV: Κυριαρχούν με 67% στις ταξινομήσεις

Υβριδικά (HEV): 53,9% μερίδιο

Βενζίνη: 24,4%

Plug-in υβριδικά: 8,4%.

Diesel: 3,8%

Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων που αφορούν τον πρώτο μήνα του χρόνου τα στοιχεία έχουν ως εξής:

Με βάση τα στοιχεία αγοράς που δημοσιεύτηκαν από τον Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) για τον μήνα, το Top 10 μαρκών στις ταξινομήσεις επιβατικών Ι.Χ. στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο 2026 ήταν: