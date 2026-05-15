Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Η αγορά νέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΣΕΑΑ, παρουσίασε μικρή κάμψη σε σχέση με πέρυσι. Ταξινομήθηκαν 14.246 νέα επιβατικά αυτοκίνητα, έναντι 14.649 τον Απρίλιο του 2025. Η μείωση είναι -2.8% αλλά αν δούμε από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο φέτος το σύνολο των ταξινομήσεων είναι 49.058 Ι.Χ ενώ το αντίστοιχο διάστημα το 2025 είχαν γίνει 47.845 ταξινομήσεις. Σε ποσοστά φέτος βρισκόμαστε στο +2.5%.

Στην κατηγορία BEV- PHEV τον Απρίλιο φέτος ταξινομήθηκαν 1548 Ι.Χ ενώ το 2025 είχαν ταξινομηθεί 1449 νέα αυτοκίνητα. Στο τετράμηνο φέτος ταξινομήθηκαν 6.168 ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχαν ταξινομηθεί 5.503. Και σε αυτή τη δύσκολη κατηγορία η αύξηση είναι 12.1%.

Οι τάσεις της αγοράς δεν έχουν διαφοροποιήσεις. Τα SUV συνεχίζουν να κυριαρχούν, καλύπτοντας περίπου το 65,8% της αγοράς ενώ τα υβριδικά (HEV) είναι η πρώτη επιλογή των νέων αγοραστών. Η κατηγορία B TOTAL έφτασε το 59,8%. Αν συγκρίνουμε τους αριθμούς με το 2025 θα δούμε ότι πέρυσι το ποσοστό ήταν 56.1% και η αύξηση αγγίζει το +3,7. Τα υβριδικά (HEV) τον Απρίλιο είχαν αύξηση +9,5. Φέτος το ποσοστό ήταν 57,4% και πέρυσι 47,9%.

Η βενζίνη υποχώρησε σημαντικά στο 26,6%. Σίγουρα στην επιλογή των νέων αυτοκινήτων παίζει σημαντικό ρόλο το τι «πλασάρουν» οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Τα κίνητρα για τα αυτοκίνητα με υβριδικούς κινητήρες είναι μεγαλύτερο από αυτό που προσφέρουν στα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης.

Στην ελληνική αγορά κυριάρχησαν τον Απρίλιο τα SUV ( B-SUV) που όπως αποδεικνύεται είναι και τα πιο δημοφιλή. Η κορυφαία πεντάδα των SUV τον Απρίλιο είχε ως εξής:

Peugeot 2008 — 1.095 ταξινομήσεις Toyota Yaris Cross — 796 Suzuki Vitara — 614 Toyota C-HR — 420 Dacia Duster — 329

Συνολικά στο πρώτο τετράμηνο του 2026, τα πιο δημοφιλή SUV στην Ελλάδα ήταν:

Peugeot 2008

Toyota Yaris Cross

Suzuki Vitara

Toyota C-HR

Nissan Juke

Αύξηση στις πωλήσεις τον Απρίλιο είχαμε στα καινούργια φορτηγά (+9.6%) ενώ τα λεωφορεία κινήθηκαν πτωτικά.

Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Μάρτιο ως εξής: