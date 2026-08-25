Παρά την οριακή κάμψη των ταξινομήσεων τον μήνα Ιούλιο κατά 2,3%, το πρώτο επτάμηνο του έτους διατηρεί ισχυρό θετικό πρόσημο (+6,0%). Το ενδιαφέρον όμως είναι η δομική μετατόπιση των καταναλωτικών συνηθειών, με τα υβριδικά μοντέλα να αποτελούν σχεδόν τα 2/3 των πωλήσεων, τα SUV να προσεγγίζουν το 70% της αγοράς και το πετρέλαιο να καταρρέει.

Το «φρένο» δεν αιφνιδίασε τους διευθυντές πωλήσεων. Αλλά και δεν τους ανησύχησε αφού το πρώτο επτάμηνο η αγορά είναι στο +6%

Σύμφωνα με τα πρωτογενή στοιχεία που επεξεργάστηκε ο ΣΕΑΑ, τον Ιούλιο ταξινομήθηκαν 13.296 νέα επιβατικά οχήματα (έναντι 13.606 τον Ιούλιο του 2025). Στο σύνολο η πτώση είναι -2.3%.

Σε επίπεδο επταμήνου (Ιανουάριος – Ιούλιος 2026), παρά τη μικρή αυτή «κοιλιά», η αγορά έφτασε τις 97.261 ταξινομήσεις, καταγράφοντας άνοδο +6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 (91.768 μονάδες). Πρωταθλήτριες στις ταξινομήσεις και πάλι η Toyota, η Peugeot και η Suzuki. Η Toyota συνέχισε να κυριαρχεί, καταγράφοντας 2.577 ταξινομήσεις μόνο για τον μήνα Ιούλιο. Ακολούθησαν η Suzuki με 1.025 και η Peugeot με 922 ταξινομήσεις. Η εικόνα διαμορφώνεται αντίστοιχα και σε επίπεδο έτους (Ιανουάριος – Ιούλιος), με την ιαπωνική Toyota να οδηγεί σταθερά την κούρσα έχοντας διαθέσει 15.747 αυτοκίνητα. Τη δεύτερη θέση κατέχει η Peugeot με 7.653 αυτοκίνητα, ενώ ακολουθεί από κοντά η Suzuki με 6.529 μονάδες.

Άλμα για τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στροφή των Ελλήνων οδηγών προς την ηλεκτροκίνηση. Τον Ιούλιο του 2026 ταξινομήθηκαν 998 αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) οχήματα, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 63,3% σε σχέση με πέρυσι. Αντίθετα, τα Plug-in Hybrid (PHEV) σημείωσαν οριακή πτώση 2,9% με 1.025 ταξινομήσεις. Στο σύνολο των BEV- PHEV η άνοδος είναι +21.4 %. Έχουμε 2024 νέες ταξινομήσεις έναντι 1667 το 2025.Συνολικά στο επτάμηνο, τα επαναφορτιζόμενα αυτοκίνητα (BEV & PHEV) έφτασαν τις 12.505 μονάδες, αυξημένα κατά 15,2% συγκριτικά με το 2025.

Οι Έλληνες αγοραστές συνεχίζουν να “ψηφίζουν” SUV. Τα μοντέλα της κατηγορίας B-SUV κατέχουν τη μερίδα του λέοντος, συγκεντρώνοντας το 37% του συνόλου της αγοράς στο επτάμηνο.

Μαζί με τα κλασικά αυτοκίνητα της κατηγορίας B (supermini – 22,1%), αποτελούν το 59,1% των συνολικών πωλήσεων. Αξιοσημείωτη δυναμική δείχνουν και τα μικρομεσαία SUV (C-SUV), τα οποία έχουν αυξήσει το μερίδιό τους στο 19,7% από την αρχή του έτους.

Οι Έλληνες προτίμησαν τα αυτοκίνητα με υβριδικούς κινητήρες. Τον Ιούλιο ήταν το 64% και το αντίστοιχο διάστημα το 2025 ήταν 52.9%. Τα αυτοκίνητα με κινητήρες πετρελαίου λιγοστεύουν ολοένα και περισσότερο. Το μερίδιο του πετρελαίου συρρικνώθηκε στο μόλις 1,0% τον Ιούλιο (από 4,3% τον Ιούλιο του ’25).

Να δούμε και την αγορά του αυτοκινήτου στην Ευρώπη. Τα στοιχεία που έδωσε ο Ευρωπαϊκώς Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αυτοκινήτων είναι για το μήνα Ιούνιο.