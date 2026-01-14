Η SEAT ανακοίνωσε ότι το 2025 έκλεισε με ιστορικά υψηλό όγκο πωλήσεων, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ παρά τις προκλήσεις της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Συνολικά, η ισπανική εταιρεία παρέδωσε 586.300 αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με το 2024 και υπερβαίνοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2019.

Η CUPRA αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, με τις παραδόσεις της να διαμορφώνονται στις 328.800 μονάδες, αύξηση 32,5% σε σχέση με πέρσι, και την εμπορική της επιτυχία να την οδηγεί πλέον σε συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο πωλήσεις από την ίδρυσή της. Στην ίδια περίοδο, η μητρική μάρκα SEAT κατέγραψε 257.400 παραδόσεις, μειωμένες κατά περίπου 17% έναντι του 2024.

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν και τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Πιο συγκεκριμένα, οι παραδόσεις plug-in υβριδικών αυξήθηκαν κατά 69,2% και αυτές των πλήρως ηλεκτρικών κατά 65,9%, επιβεβαιώνοντας την επιτάχυνση της SEAT & CUPRA προς την ηλεκτροκίνηση.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Γερμανία παρέμεινε η κορυφαία αγορά για τις δύο μάρκες, ακολουθούμενη από την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η ανάπτυξη σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Η CUPRA, εκτός από τις εμπορικές επιδόσεις, σημείωσε και σημαντικές διακρίσεις με υψηλές αξιολογήσεις ασφάλειας για βασικά μοντέλα της, ενώ παράλληλα ενίσχυσε την παγκόσμια παρουσία της με νέα σημεία πώλησης και διεθνείς στρατηγικές κινήσεις.

Μοντέλο – Πωλήσεις 2025