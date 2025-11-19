Αυτές τις ημέρες, που είναι η μεγάλη γιορτή για τον καταναλωτή αρκετές εισαγωγικές εταιρίες αυτοκινήτων κάνουν προσφορές που δεν αφήνουν ασυγκίνητους τους ενδιαφερόμενους.

Η Τεχνοκάρ Μ.Α.Ε.Ε., στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας, προσφέρει όλα τα SEAT Ibiza και SEAT Arona, με όφελος που ανέρχεται σε 1.500 ευρώ.

Οι νέες τιμές -λόγω του “Black Friday Edition” διαμορφώνονται ως εξής:

* 16.490€ για το SEAT Ibiza 1.0 MPI 80hp Business

* 18.190€ για το SEAT Arona 1.0 TSI 95hp Style

Η τιμή του SEAT Leon , της δυναμικής έκδοσης FR, με κινητήρα 1.5 TSI 150hp και πλήρη εξοπλισμό, διαμορφώνεται στα 25.490 ευρώ (όφελος 500€).

Με μια πλήρη γκάμα μοντέλων που συνδυάζουν σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία σχέση αξίας-τιμής, η SEAT συνεχίζει να προσφέρει λύσεις κινητικότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα. Και τώρα, με τις προσφορές του προγράμματος SEAT Days – “Black Friday Edition”, η απόκτηση ενός SEAT γίνεται ακόμα πιο δελεαστική.

Το προωθητικό πρόγραμμα SEAT Days – “Black Friday Edition” θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών αποθεμάτων.