Η άνοδος στις νέες ταξινομήσεις δεν είναι εντυπωσιακή ωστόσο το πρόθεμα είναι θετικό. Σύμφωνα με τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι παραδοσιακοί κινητήρες εσωτερικής καύσης υποχωρούν ραγδαία, τα υβριδικά συστήματα μονοπωλούν τις πωλήσεις, και τα SUV αποτελούν πλέον το απόλυτο πρότυπο για τον Έλληνα οδηγό.

Σταθερά θετικό πρόσημο στις ταξινομήσεις

Η αγορά έδειξε ισχυρά αντανακλαστικά τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας 12.804 ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών οχημάτων, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η συνολική εικόνα για το πρώτο εννεάμηνο του έτους (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2026) παραμένει επίσης σε θετικό έδαφος, με 115.174 νέες ταξινομήσεις και άνοδο 2,6% σε σχέση με το 2025.

Φορτηγά (ελαφρά και βαρέα ): 1.071 μονάδες τον Σεπτέμβριο (+1,7%), φτάνοντας τα 8.658 οχήματα από την αρχή του έτους (+2,6%).

Λεωφορεία: Εντυπωσιακή αύξηση 33,0% τον Σεπτέμβριο (121 ταξινομήσεις), με το εννεάμηνο να κλείνει στο +9,6% (821 μονάδες).

Η “έκρηξη” της πρίζας και το τέλος των παραδοσιακών καυσίμων

Η ανάλυση της επιλογής καυσίμου αποκαλύπτει μια βίαιη ανακατανομή στα μερίδια αγοράς. Ο Έλληνας αγοραστής του 2026 ψηφίζει “δαγκωτό” υβριδικά (HEV), τα οποία κατέγραψαν το εντυπωσιακό 60,8% της αγοράς τον Σεπτέμβριο (από 54,3% πέρυσι). Το ποσοστό αυτό είναι συντριπτικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (36,6% στο οκτάμηνο), δείχνοντας ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια αμιγώς “υβριδική” αγορά.

Παράλληλα, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) έκαναν άλμα 60,4% μέσα στον Σεπτέμβριο, φτάνοντας τις 1.363 ταξινομήσεις. Πλέον, τα BEV αντιπροσωπεύουν το 10,6% των πωλήσεων του μήνα. Αντίθετα, τα Plug-in Υβριδικά (PHEV) παρουσίασαν στασιμότητα με 1.159 ταξινομήσεις (+1,0%).

Στον αντίποδα, βενζίνη και πετρέλαιο βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση:

Η βενζίνη περιορίστηκε μόλις στο 13,9% τον Σεπτέμβριο (από 21,2% πέρυσι).

Το πετρέλαιο (Diesel) πλέον αγγίζει τα όρια της εξαφάνισης στα επιβατικά, πέφτοντας στο ισχνό 1,1% (από 4,6% τον Σεπτέμβριο του 2025).

Τα SUV κατακτούν τα 3/4 της αγοράς

Αν υπάρχει μια τάση που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας, αυτή είναι η “προτίμηση” στα SUV. Τον Σεπτέμβριο του 2026, το 73,2% των καινούργιων αυτοκινήτων που πουλήθηκαν ήταν SUV, αυξάνοντας το μερίδιό τους κατά 2,4 μονάδες σε σχέση με πέρυσι.

B-SUV (Μικρά SUV): Αποτελούν την απόλυτη επιλογή, καταλαμβάνοντας το 35,0% της συνολικής αγοράς για τον Σεπτέμβριο. Παρά τη μικρή πτώση (-2,7 μονάδες) σε σχέση με πέρυσι, παραμένουν η ραχοκοκαλιά των πωλήσεων.

C-SUV (Μικρομεσαία SUV): Η κατηγορία με τη μεγαλύτερη δυναμική, η οποία σκαρφάλωσε στο 25,4% (+3,2 μονάδες), απορροφώντας κοινό από τα παραδοσιακά μικρομεσαία (Segment C) που υποχώρησαν στο 4,0%.

D-SUV (Μεσαία SUV): Κατέγραψαν σημαντική άνοδο, αγγίζοντας το 9,7% (+2,0 μονάδες), επιβεβαιώνοντας την τάση για μεγαλύτερα και ακριβότερα premium οχήματα.

Τα παραδοσιακά αυτοκίνητα πόλης (Segment A) δείχνουν να χάνουν διαρκώς έδαφος, σημειώνοντας πτώση 1,6 μονάδων (στο 2,4%), ενώ η κατηγορία B (Supermini) κρατάει ακόμα άμυνες με ένα αξιόλογο 17,9% της αγοράς.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αγορά επιβατικών κινήθηκε τον Αύγουστο με άνοδο 4,5% (ΕΕ των 27), ωστόσο η ελληνική αγορά παρουσίασε μια προσωρινή αλλά έντονη αρρυθμία τον συγκεκριμένο μήνα (-37,1%), η οποία όμως, όπως απέδειξαν οι επιδόσεις του Σεπτεμβρίου, εξομαλύνθηκε πλήρως επαναφέροντας τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης στο σύνολο του έτους.