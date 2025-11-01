Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Δεν είναι μυστικό πως το MX-5 είναι από τα πιο fun to drive αυτοκίνητα και ένα από τα τελευταία roadsters της αγοράς. Έτσι, δεν είναι τυχαίο που έχει φανατικό κοινό και κάθε γενιά του γίνεται ανάρπαστη.

Η ζήτηση όμως για την ειδική έκδοση MX-5 Spirit Racing Roadster 12R, δεν έχει προηγούμενο, μιας και η εταιρία έλαβε 9.500 παραγγελίες για τις 200 μονάδες που θα κατασκευάσει.

Δεν είναι ένα τυχαίο μοντέλο



Η τεράστια αυτή ανταπόκριση, για πολλούς δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς πρόκειται για το ντεμπούτο μοντέλο της Mazda Spirit Racing, του νέου τμήματος υψηλών επιδόσεων της μάρκας που μπαίνει στη θέση του παλιού MazdaSpeed.

Η έκδοση αυτή του του MX-5 πωλείται μόνο στην Ιαπωνία και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2024, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ των φίλων της μάρκας. Οι αιτήσεις άνοιξαν στις 5 Οκτωβρίου και έκλεισαν στις 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, η εταιρεία έχει παραδεχτεί έκτοτε ότι η μεγάλη αυτή ανταπόκριση μπορεί να οδηγήσει σε ένα δεύτερο μοντέλο.

Τι ξεχωριστό έχει το MX-5 Spirit Racing Roadster 12R

Δύο διαφορετικές εκδόσεις του MX-5 Spirit Racing έχουν κυκλοφορήσει, ξεκινώντας με το βασικό μοντέλο και την πιο στοχευμένη 12R.

Και οι δύο μοιράζονται τον ίδιο ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο κινητήρα 2,0 λίτρων, αλλά υπάρχει μια βασική διαφορά στην ισχύ. Το στάνταρ αυτοκίνητο αποδίδει 184 άλογα, ενώ το 12R αποδίδει 200 χάρη σε μια αναθεωρημένη πολλαπλή εξαγωγής και αναβαθμισμένους εκκεντροφόρους. Αυτό το καθιστά ένα από τα πιο ισχυρά εργοστασιακά Miata που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ.

Το μόνο κιβώτιο ταχυτήτων που προσφέρεται και για τα δύο μοντέλα είναι ένα εξατάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων που κινεί τους πίσω τροχούς. Και τα δύο είναι εξοπλισμένα με ειδικά ρυθμισμένα αμορτισέρ Bilstein, υπόσχοντας περαιτέρω βελτίωση του χειρισμού.

Το εξωτερικό του 12R ξεχωρίζει με το χρώμα Aero Gray, που αντισταθμίζεται από πιο σκούρες γκρι πινελιές στα αεροδυναμικά κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου του μπροστινού splitter, των πλαϊνών ποδιών και της πίσω αεροτομής. Διαθέτει επίσης ειδικά αυτοκόλλητα.

Τα δύο μοντέλα διαφέρουν και στο εσωτερικό της καμπίνας, καθώς κάθε Roadster 12R διαθέτει καθίσματα τύπου bucket επενδυμένα με Alcantara και ζώνες ασφαλείας τεσσάρων σημείων, ενώ η βασική έκδοση περιλαμβάνει καθίσματα τύπου semi-bucket.

Όμως και η τιμολόγηση αντικατοπτρίζει τη διαφορά στην αποκλειστικότητα. Το βασικό MX-5 Spirit Racing ξεκινά από 5.265.700 γιεν (περίπου 30.000 ευρώ) και θα περιοριστεί σε 2.200 μονάδες. Το σπανιότερο Roadster 12R, που περιορίζεται σε μόλις 200 μονάδες για την ιαπωνική αγορά, ξεκινά από 7.612.000 γιεν (περίπου 42.500 ευρώ).