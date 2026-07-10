Η BYD κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην ευρωπαϊκή αγορά, παρουσιάζοντας το πρώτο pick-up στην ιστορία της. Το νέο Shark δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη πρόταση στην κατηγορία, αλλά φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα, εισάγοντας την τεχνολογία Super Hybrid DMO (Dual Mode Off-road) σε έναν χώρο όπου μέχρι σήμερα κυριαρχούσαν σχεδόν αποκλειστικά τα diesel μοντέλα.

Με μήκος 5,46 μέτρα, διπλή καμπίνα πέντε θέσεων και τετρακίνηση, το Shark έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τόσο τις ανάγκες των επαγγελματιών όσο και όσων αναζητούν ένα όχημα για δραστήριο τρόπο ζωής, χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση ή την τεχνολογία.

Επιδόσεις που θυμίζουν SUV υψηλών επιδόσεων

Στην «καρδιά» του νέου μοντέλου βρίσκεται το σύστημα Super Hybrid DMO, το οποίο συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα. Η συνολική απόδοση φτάνει τους 436 ίππους και τα 650 Nm ροπής, επιτρέποντας επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,7 δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, η μπαταρία Blade Battery χωρητικότητας 32,2 kWh προσφέρει έως 90 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, ενώ με γεμάτη μπαταρία και πλήρες ρεζερβουάρ η συνολική αυτονομία φτάνει τα 675 χιλιόμετρα. Η φόρτιση υποστηρίζει AC έως 11 kW και DC έως 55 kW, με την μπαταρία να ανακτά το 30%-80% της χωρητικότητάς της σε μόλις 21 λεπτά.

Έτοιμο για δουλειά αλλά και για περιπέτεια

Το Shark βασίζεται σε πλαίσιο τύπου σκάλας, διαθέτει έξυπνη τετρακίνηση και ειδικά προγράμματα λειτουργίας για άμμο, λάσπη, χιόνι και χώμα. Η ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πίσω έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει άνεση στην άσφαλτο με υψηλές δυνατότητες εκτός δρόμου. Παράλληλα, μπορεί να ρυμουλκήσει έως 2.500 κιλά, μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο 790 κιλών και διαθέτει χώρο φόρτωσης 1.200 λίτρων, καλύπτοντας τις απαιτήσεις τόσο της επαγγελματικής χρήσης όσο και των εξορμήσεων.

Τεχνολογία που ξεχωρίζει στην κατηγορία

Στην καμπίνα συναντάμε ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, περιστρεφόμενη οθόνη αφής 15,6 ιντσών, Head-Up Display, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, ηχοσύστημα Dynaudio 12 ηχείων, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και ασύρματη φόρτιση smartphone 50 W.

Ιδιαίτερα χρήσιμη αποδεικνύεται και η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), μέσω της οποίας το Shark μπορεί να τροφοδοτήσει εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές με ισχύ έως 6 kW, είτε σε εργοτάξιο είτε σε δραστηριότητες αναψυχής.

Πότε έρχεται

Μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στο Goodwood Festival of Speed, το BYD Shark θα ξεκινήσει την εμπορική του πορεία από το Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια θα διατεθεί σταδιακά και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.