Το συγκεκριμένο συμβάν καταγράφηκε από dashcam και δείχνει μια enduro μηχανή να πέφτει με δύναμη πάνω σε ένα Ι.Χ. που επιχειρεί να στρίψει αριστερά σε διασταύρωση. Ο οδηγός του αυτοκινήτου φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται εγκαίρως την παρουσία της μηχανής, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να είναι αναπόφευκτη.

Από την πρόσκρουση, ο αναβάτης εκτινάσσεται, περνά πάνω από το τιμόνι και προσγειώνεται στο οδόστρωμα. Και τότε συμβαίνει κάτι που βλέπουμε σε αρκετες τέτοιες περιπτώσεις. Σηκώνεται σχεδόν αμέσως και δείχνει σαν να μην έχει πάθει τίποτα. Αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική.

Λίγα λεπτά αργότερα, όταν η αδρεναλίνη αρχίζει να πέφτει, η εικόνα αλλάζει δραματικά. Σύμφωνα με τις πηγές, ο αναβάτης δεν μπορούσε καν να μιλήσει και κατέληξε ημιλιπόθυμος στο πεζοδρόμιο, μέχρι να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο με σοβαρούς τραυματισμούς.

Η «ψεύτικη» αίσθηση του “είμαι καλά” μετά από ένα ατύχημα, λόγω αδρεναλίνης

Σε τέτοιες στιγμές, ο οργανισμός γεμίζει αδρεναλίνη. Είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης που «μπλοκάρει» προσωρινά τον πόνο και σου δίνει την εντύπωση ότι δεν έχεις τραυματιστεί. Στην πραγματικότητα όμως, μπορεί να υπάρχουν εσωτερικά τραύματα, κακώσεις ή ακόμα και σοβαρές βλάβες που δεν φαίνονται άμεσα.

Σε κάθε τροχαίο η σωστή αντίδραση είναι:

Μένω ακίνητος όσο γίνεται

Ελέγχω προσεκτικά το σώμα μου

Ζητώ ιατρική βοήθεια, ακόμα κι αν νιώθω καλά

Δεν αφαιρώ το κράνος

Το συγκεκριμένο περιστατικό υπενθυμίζει σε όλους πως στους δύο τροχούς, η προστασία είναι ελάχιστη, και κάθε σύγκρουση μπορεί να κρύβει σοβαρές συνέπειες.