Στις 7 Μαΐου 1963 ιδρύθηκε επίσημα η Automobili Lamborghini και πλέον, 63 χρόνια αργότερα, η ιταλική εταιρεία γιορτάζει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας της με μία μεγάλη εκδήλωση στην πίστα της Imola.

Η Lamborghini Arena επιστρέφει για δεύτερη φορά στις 9 και 10 Μαΐου, μετατρέποντας το Autodromo Enzo e Dino Ferrari σε σημείο συνάντησης για ιδιοκτήτες, συλλέκτες και φίλους της μάρκας από όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την εταιρεία, η διοργάνωση θα περιλαμβάνει εκθέσεις μοντέλων, parade στην πίστα, αλλά και δράσεις γύρω από το motorsport και την ιστορία της Lamborghini.

Η ίδια η Lamborghini δίνει ιδιαίτερη σημασία στον αριθμό «63», ο οποίος έχει εξελιχθεί σε βασικό στοιχείο της ταυτότητάς της. Δεν παραπέμπει μόνο στο έτος ίδρυσης της εταιρείας, αλλά εμφανίζεται διαρκώς σε ειδικές εκδόσεις και projects της μάρκας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Sián FKP 37 που κατασκευάστηκε σε 63 μονάδες, οι Aventador SVJ 63 και SVJ 63 Roadster, αλλά και το αγωνιστικό πρωτότυπο SC63 για το FIA World Endurance Championship.

Ακόμη και οι συνεργασίες της Lamborghini με τη Ducati ακολουθούν την ίδια λογική, με μοντέλα όπως οι Diavel 1260 Lamborghini και Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti να χρησιμοποιούν επίσης το «63» ως στοιχείο αποκλειστικότητας και σύνδεσης των δύο ιταλικών brands.

Η εταιρεία θυμίζει πως όλα ξεκίνησαν όταν ο Ferruccio Lamborghini αποφάσισε να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο ικανό να ανταγωνιστεί τις κορυφαίες Ferrari της εποχής, χωρίς όμως να ακολουθεί τους ίδιους κανόνες. Μόλις λίγους μήνες μετά την ίδρυση της εταιρείας, στις 2 Οκτωβρίου 1963, ο πρώτος V12 κινητήρας 3,5 λίτρων πήρε μπροστά στο δυναμόμετρο, ανοίγοντας ουσιαστικά το κεφάλαιο των θρυλικών δωδεκακύλινδρων Lamborghini.

Ο Stephan Winkelmann, CEO της εταιρείας, δήλωσε: «Το 1963 σηματοδοτεί την αρχή ενός οράματος που συνεχίζει να μας καθοδηγεί».

Η επέτειος έρχεται σε μία ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για τη Lamborghini, καθώς η εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει τον εξηλεκτρισμό της γκάμας της με plug-in hybrid μοντέλα όπως οι Revuelto, Urus SE και Temerario. Παράλληλα, η Lamborghini δείχνει να απομακρύνεται από την πλήρη ηλεκτροκίνηση, έχοντας πρόσφατα «παγώσει» το project του αμιγώς ηλεκτρικού Lanzador, λόγω χαμηλού ενδιαφέροντος από τους πελάτες της.