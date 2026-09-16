Ο τέσσερις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1 επιστρέφει σήμερα στις ρίζες του, αλλά θα βρεθεί αντιμέτωπος όχι με έναν, δύο ή 19 αντιπάλους. Θα κυνηγήσει 100 οδηγούς ταυτόχρονα, σε έναν αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στο Silverstone και θα μεταδοθεί ζωντανά.

Το «Max vs 100», όπως ονομάζεται το ιδιαίτερο αυτό εγχείρημα, παραγματοποιείται απόψε 16 Σεπτεμβρίου, με τον Verstappen να ξεκινά από την τελευταία θέση μιας απίστευτης εκκίνησης με 101 kart στην πίστα. Σε ένα από αυτά, θα είναι και ένας Έλληνας, ο Mike Dokas.

Ποιος είναι ο Έλληνας creator;

Ο Mike Dokas, είναι content creator με βάση τη Θεσσαλονίκη, γνωστός κυρίως για περιεχόμενο σε TikTok, Instagram και YouTube. Επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο «Max vs 100», παίρνοντας θέση στην ειδικά σχεδιασμένη πίστα του Silverstone και αντιμετωπίζοντας έναν από τους κορυφαίους οδηγούς μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο.

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Η συμμετοχή του αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό, καθώς ο Mike Dokas θα βρεθεί στο ίδιο grid με τον Max Verstappen, αλλά και με συμμετέχοντες από διαφορετικούς χώρους και χώρες, όπως αθλητές, streamers, content creators, personalities και fans. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο ultrarunner Arda Saatçi, ο basketball shooting expert Chris “Lethal Shooter” Matthews και ο freestyle mountain biker Matt Jones.

Τι θα κάνουν στην πίστα;

Το challenge έχει σχεδιαστεί ώστε ο Max Verstappen να ξεκινήσει από την τελευταία θέση και να επιχειρήσει να προσπεράσει και τους 100 οδηγούς μέχρι τη γραμμή του τερματισμού. Η πίστα έχει δημιουργηθεί ειδικά για να φιλοξενήσει όλους τους οδηγούς ταυτόχρονα, κάτι που, σύμφωνα με τον Race Director και Γάλλο οδηγό αγώνων David Terrien, «δεν έχει ξαναγίνει ποτέ».

Για τον Verstappen, το «Max vs 100» είναι παράλληλα μια επιστροφή στις αγωνιστικές του ρίζες. Ο ίδιος ξεκίνησε να αγωνίζεται σε go-kart μόλις στα τέσσερα χρόνια του και περιγράφει το karting ως τη βάση όπου μαθαίνεις τις εκκινήσεις, την άμυνα και τις προσπεράσεις. Και κάπου εδώ βρίσκεται το μεγάλο ερώτημα που κάνει τη συμμετοχή του Mike Dokas ακόμη πιο ενδιαφέρουσα:

Μπορεί ο Έλληνας creator να κρατήσει πίσω του τον Max Verstappen ή θα γίνει ένας από τους 100 οδηγούς που ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής θα προσπεράσει;

Που θα το δεις live;

Το «Max vs 100» υπόσχεται μια διαφορετική εμπειρία αγώνα, με game-inspired graphics, κινηματογραφικά πλάνα από drones και live δεδομένα ενώ ο Verstappen θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί απευθείας με τους αντιπάλους του κατά τη διάρκεια του challenge. Η δράση θα μεταδοθεί ζωντανά στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 μέσω Disney+, δίνοντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει και την παρουσία του Mike Dokas σε αυτή τη μοναδική διεθνή πρόκληση.