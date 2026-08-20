Οι καλοκαιρινές αποδράσεις με το αυτοκίνητο, είναι συνώνυμο της ελευθερίας. Όμως χρειάζεται οργάνωση, έτσι ώστε οι απαιτήσεις του ταξιδιού να εκπληρώνονται χωρίς στεναχώριες. Ας μην ξεχνάμε ότι η πραγματική άνεση κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Γι’ αυτό το λόγο, η Skoda υπενθυμίζει ότι η φιλοσοφία “Simply Clever”, παρουσιάζει μία σειρά από έξυπνες, πρακτικές και καινοτόμες λύσεις στα μοντέλα της, οι οποίες υπόσχονται να αφαιρέσουν το άγχος από την εξίσωση, κάνοντας κάθε καλοκαιρινό χιλιόμετρο πιο εύκολο, λειτουργικό και απολύτως ξέγνοιαστο.

Στο ελληνικό καλοκαίρι, οι καθημερινές διαδρομές και οι αποδράσεις συνοδεύονται συχνά από περισσότερες αποσκευές, υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένες ανάγκες φόρτισης. Οι Simply Clever λύσεις της Skoda προσφέρουν πρακτικές απαντήσεις σε όλη τη γκάμα, αποτυπώνοντας τη φιλοσοφία της μάρκας με επίκεντρο τον άνθρωπο. Με την εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης, το χαρτοφυλάκιο διευρύνεται με νέες δυνατότητες, όπως το Vehicle-to-Load, το Camp Mode και οι λειτουργίες ευεξίας για το ολοκαίνουργιο Skoda Peaq.

Οι Simply Clever λύσεις αποτελούν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά της Skoda και έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν ευκολότερη τόσο την καθημερινή μετακίνηση, όσο και τα μεγαλύτερα ταξίδια. Αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμες το ελληνικό καλοκαίρι, όταν στο αυτοκίνητο βρίσκουν θέση περισσότερες αποσκευές, νερό, εξοπλισμός παραλίας ή είδη για υπαίθριες δραστηριότητες.

Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά- Νερό, μικροαντικείμενα και τάξη στην καμπίνα

Οι θήκες στις πόρτες των σύγχρονων μοντέλων Skoda μπορούν να φιλοξενήσουν μπουκάλια χωρητικότητας έως 1,5 λίτρου. Ανάλογα με το μοντέλο, οι πίσω επιβάτες διαθέτουν θέσεις για μπουκάλια 1,5 λίτρου, 1 λίτρου ή 0,5 λίτρου. Πρόσθετοι αποθηκευτικοί χώροι στο πίσω μέρος της κεντρικής κονσόλας και το πρακτικό καλαθάκι απορριμμάτων στη θήκη της πόρτας, συμβάλλουν στη διατήρηση της τάξης. Παράλληλα, η ποτηροθήκη Easy Open συγκρατεί σταθερά ένα πλαστικό μπουκάλι 0,5 λίτρου, ώστε να ανοίγει εύκολα με το ένα χέρι.

Φόρτιση συσκευών ακόμη και στις υψηλές θερμοκρασίες

Ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού, τα μοντέλα Skoda διαθέτουν έως τέσσερις θύρες USB-C, ισχύος έως 45 W, για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων, tablet, ακουστικών και power bank. Το αεριζόμενο Phone Box συμβάλλει στην αποφυγή υπερθέρμανσης του κινητού κατά την ασύρματη φόρτιση, ένα ιδιαίτερα χρήσιμο πλεονέκτημα στις υψηλές θερμοκρασίες του ελληνικού καλοκαιριού. Στα Kodiaq και Peaq, οδηγός και συνοδηγός μπορούν να φορτίζουν ασύρματα τα κινητά τους ταυτόχρονα.

Όταν ο καιρός ανατρέπει τα σχέδια

Η ομπρέλα στην πόρτα του οδηγού – και, σε ορισμένα μοντέλα, και στην πόρτα του συνοδηγού – παραμένει μία από τις πιο γνωστές Simply Clever λύσεις της Skoda. Είναι ασφαλώς αποθηκευμένη και πάντοτε εύκολα προσβάσιμη, είτε πρόκειται για μια ξαφνική καλοκαιρινή μπόρα, είτε για προστασία από τον ήλιο.

Παράλληλα, η εφαρμογή MySkoda περιλαμβάνει εργαλείο σχεδιασμού διαδρομών με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, απλοποιώντας την προετοιμασία του ταξιδιού.

Άνεση για τους πίσω επιβάτες

Οι πίσω επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων, με ξεχωριστές θέσεις για κινητό, βιβλίο, tablet ή ακουστικά, καθώς και πρόσθετες θύρες USB-C. Στα Octavia και Superb, το Sleep Package προσφέρει επιπλέον άνεση στα πολύωρα ταξίδια.

Τάξη και ασφάλεια στον χώρο αποσκευών

Το σύστημα διχτυών, οι γάντζοι για τσάντες και τα στοιχεία συγκράτησης Cargo βοηθούν ώστε τα αντικείμενα να παραμένουν στη θέση τους στον χώρο αποσκευών. Οι τσάντες μπορούν να κρεμαστούν στους γάντζους, ενώ τα μικρότερα αντικείμενα συγκρατούνται με δίχτυα ή με τα στοιχεία Cargo. Επιπλέον, οι ειδικές θήκες για τα ανακλαστικά γιλέκα στις πόρτες διατηρούν τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας άμεσα προσβάσιμο.

Ενέργεια όπου κι αν βρίσκεστε

Η ηλεκτροκίνηση δίνει στη Skoda τη δυνατότητα να επεκτείνει ακόμη περισσότερο το οικοσύστημα Simply Clever, αξιοποιώντας την ενέργεια της μπαταρίας και προσφέροντας νέες λύσεις άνεσης, μέσα και έξω από το αυτοκίνητο.

Η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) αξιοποιεί την ενέργεια της μπαταρίας κίνησης για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών, είτε μέσω πρίζας 230 V στον χώρο αποσκευών είτε μέσω ειδικού αντάπτορα από τα Γνήσια Αξεσουάρ Skoda, ο οποίος συνδέεται στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου. Έτσι μπορούν να φορτιστούν κινητά, φορητοί υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές, power bank και ηλεκτρικά ποδήλατα, αλλά και να τροφοδοτηθούν μικρές συσκευές ταξιδιού.

Camp Mode για περιστασιακή διανυκτέρευση

Το Camp Mode έχει σχεδιαστεί για περιστασιακή διανυκτέρευση στο αυτοκίνητο. Όταν ενεργοποιηθεί μέσω της εφαρμογής MySkoda, διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία στην καμπίνα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και εξασφαλίζει συνεχή παροχή φρέσκου αέρα. Για τη λειτουργία του απαιτούνται επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας τουλάχιστον 30%, μπαταρία 12 V σε καλή κατάσταση και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Peaq

Το προαιρετικό Relax Package κάνει την πρώτη του εμφάνιση στη γκάμα της Skoda με το ολοκαίνουργιο Peaq, μετατρέποντας το αυτοκίνητο σε έναν άνετο χώρο ξεκούρασης στα μεγάλα ταξίδια, στις στάσεις φόρτισης ή σε κάθε διάλειμμα. Περιλαμβάνει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα καθίσματα με πιστοποίηση AGR και λειτουργία μασάζ, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εργονομικά υποπόδια και, στα εσωτερικά Suite, αερισμό καθισμάτων.

Ο εξοπλισμός συμπληρώνεται από premium ηχοσύστημα Sonos και την εφαρμογή Wellbeing με έξι προγράμματα, μεταξύ των οποίων χαλάρωση, διατάσεις και αναζωογόνηση. Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, η εφαρμογή ρυθμίζει τον κλιματισμό, τον ατμοσφαιρικό φωτισμό και τη λειτουργία μασάζ. Μαξιλαράκια στα εμπρός προσκέφαλα και αναδιπλούμενο τραπεζάκι στην κεντρική κονσόλα ολοκληρώνουν την εμπειρία άνεσης.

Πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος κάτω από το καπό

Στην επταθέσια έκδοση του Peaq, όταν χρησιμοποιείται η τρίτη σειρά καθισμάτων, το κάλυμμα-ρολό του χώρου αποσκευών μπορεί να αποθηκευτεί σε ειδική θέση κάτω από το εμπρός καπό. Στον ίδιο χώρο μπορούν επίσης να τοποθετηθούν τα καλώδια φόρτισης και το ειδικό εξάρτημα καθαρισμού τους, ώστε ο χώρος αποσκευών να παραμένει τακτοποιημένος και ο εξοπλισμός φόρτισης χωριστά από τις προσωπικές αποσκευές.

Η διαθεσιμότητα του επιμέρους εξοπλισμού στην ελληνική αγορά εξαρτάται από το μοντέλο και την έκδοση.