Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Tesla και οι πελάτες της έχουν νιώσει την οργή της πολιτικής μεταμόρφωσης του Elon Musk, αλλά τα πράγματα έχουν πάρει πλέον τρομακτική τροπή. Σύμφωνα με αναφορές από πολλές έγκυρες πηγές του εξωτερικού, στην ιστοσελίδα «DogeQuest» διέρρευσαν τα προσωπικά στοιχεία ιδιοκτητών Tesla, σε όλη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ( η οποία έμεινε ενεργή και προσβάσιμη σε όλους για μεγάλο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 17 Μαρτίου μέχρι την Τετάρτη 19 Μαρτίου), απεικονίζονταν στον χάρτη των Η.Π.Α. οι τοποθεσίες των σταθμών φόρτισης, των αντιπροσωπειών της μάρκας, τα τελευταία στίγματα παρουσίας των μοντέλων και τα προσωπικά στοιχεία των ιδιοκτητών τους.

Encouraging destruction of Teslas throughout the country is extreme domestic terrorism!! https://t.co/8TCNIbrQxA

— Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2025

