Άκρως σοκαριστικές είναι οι εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, με τον τραγικό θάνατο ενός φωτογράφου σε γάμο στην περιοχή Σίρσα της Ινδίας. Όπως φαίνεται στα πλάνα από κάμερες ασφαλείας, μόλις έχει ολοκληρωθεί η τελετή και εκτός από τους νεόνυμφους, υπάρχουν οι συγγενείς τους που τους εύχονται αλλά και ο φωτογράφος που απαθανατίζει το γεγονός.

Δυστυχώς, το μέρος που είναι όλοι συγκεντρωμένοι είναι “πάνω” σε κεντρικό δρόμο. Ο 27χρονος φωτογράφος στην προσπάθεια του να “πιάσει” τη στιγμή που το γαμήλιο ζευγάρι θα αναχωρούσε, κάνει μερικά βήματα πίσω, βγαίνει στην κυκλοφορία και τότε γίνεται το κακό. Ένα αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, δεν τον είδε ποτέ, δεν φρέναρε στιγμή, με αποτέλεσμα να τον πετάξει πάνω από 40 μέτρα και να τον σκοτώσει ακαριαία.

Τα πλάνα είναι σοκαριστικά και είναι μία μεγάλη και τραγική υπενθύμιση πως ό,τι και αν κάνουμε, δεν βγαίνουμε ποτέ στη μέση της κυκλοφορίας ενός αυτοκινητοδρόμου.

Η ζημιά στο αυτοκίνητο αποτυπώνει και την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το Ι.Χ. Μάλιστα ο οδηγός αρχικά συνελήφθη, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.