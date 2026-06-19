Το νέο Skoda Peaq θα παρουσιασθεί την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στο Monnetier-Mornex της Γαλλίας. Μετά τις εξαντλητικές δοκιμές που έγιναν στο ηλεκτρικό SUV , οι Τσέχοι διέρρευσαν μερικές φωτογραφίες από το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Γιατί δεν έδωσαν φωτογραφίες και διέρρευσαν τα σκίτσα; Η ερώτηση που έκαναν αρκετοί ήταν γιατί δεν έδωσαν έστω μια πραγματική φωτογραφία αλλά διέρρευσαν τρία σκίτσα. Θεωρούμε για να πάρουμε μια μικρή γεύση αλλά και για να μας κρατούν σε αγωνία.

Σχετικό θέμα από τις τελευταίες δοκιμές: https://www.zougla.gr/automoto/automoto-news/skoda-i-pagkosmia-premiera-tou-peaq-stis-23-iouniou-2026-sti-gallia/

Το νέο μοντέλο εισάγει μια σύγχρονη προσέγγιση στην ευρυχωρία, την άνεση και τη χρηστικότητα, με εσωτερικό που συνδυάζει καθαρές γραμμές, lounge ατμόσφαιρα, ποιοτικά υλικά και ένα ιδιαίτερα διαισθητικό περιβάλλον χειρισμού.

Ο Chan Park, Head of In-Car & UX Design της Skoda, δήλωσε: «Στη Skoda σχεδιάζουμε με επίκεντρο τον πελάτη. Στόχος μας είναι μια απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης, που συνδέει την πρακτικότητα ενός επταθέσιου εσωτερικού με έναν σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, προσφέροντας άμεση, διαισθητική αλληλεπίδραση και λιγότερη πολυπλοκότητα».

Η καμπίνα του νέου Peaq χαρακτηρίζεται από γενναιόδωρους χώρους και καθαρή, οριζόντια αρχιτεκτονική, που ενισχύει την αίσθηση άνεσης και ελευθερίας. Η αυτόνομη κεντρική οθόνη, σε συνδυασμό με τον συμπαγή ψηφιακό πίνακα οργάνων, περιορίζει την πληροφοριακή επιβάρυνση του οδηγού, ενώ η αιωρούμενη κεντρική κονσόλα συμβάλλει σε μια πιο ανάλαφρη, οργανωμένη και λειτουργική διάταξη.

Το νέο Skoda Peaq ανεβάζει ακόμη ψηλότερα τον πήχη της ευρυχωρίας, εισάγοντας ένα πλήρως επανασχεδιασμένο ταμπλό με κάθετη οθόνη infotainment για πρώτη φορά σε μοντέλο της Skoda. Παράλληλα, νέα φυσικά χειριστήρια εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες, όπως ο κλιματισμός, η ένταση του ήχου και καθημερινές ρυθμίσεις του αυτοκινήτου. Τα εργονομικά ρυθμιζόμενα υποβραχιόνια διευκολύνουν τη χρήση της κάθετης οθόνης, ενώ οι ενσωματωμένες μαγνητικές βάσεις ασύρματης φόρτισης προσφέρουν πρακτική και αποδοτική φόρτιση smartphone.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία «Lodge» δίνει στην καμπίνα έναν ζεστό και σύγχρονο χαρακτήρα, συνδυάζοντας μαλακές, υφασμάτινες επιφάνειες με πιο στιβαρά και απτά στοιχεία. Η αντίθεση αυτή δημιουργεί ένα εκλεπτυσμένο αλλά και ανθεκτικό περιβάλλον, με υλικά που έχουν επιλεγεί τόσο για την αίσθηση άνεσης όσο και για την καθημερινή πρακτικότητα. Οι επιφάνειες εύκολης φροντίδας υπογραμμίζουν τον οικογενειακό και πολυχρηστικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Με το νέο Peaq, η Skoda διαμορφώνει ένα νέο σημείο αναφοράς για την ίδια τη μάρκα, τόσο ως προς την αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων όσο και ως προς τη συνολική εμπειρία χρήσης, τη λειτουργικότητα και την επιλογή υλικών.