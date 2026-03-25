Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Για την Skoda Auto το 2025 ήταν μια σημαντική χρονιά. Οι επικεφαλής της αυτοκινητοβιομηχανίας ξεπέρασαν τους αρχικούς στόχους και έτσι η Skoda σκαρφάλωσε στην 3η θέση σε πωλήσεις στην Ευρώπη.

Για σκεφθείτε τι συνέβαινε πριν από δύο δεκαετίες. Οι αγοραστές γυρνούσαν την πλάτη στην τσέχικη αυτοκινητοβιομηχανία και τώρα έφθασε να είναι η 3η εταιρία σε δύναμη στην Ευρώπη. Το 2025 ήταν το ισχυρότερο έτος στην ιστορία της. Εδραίωσε τη θέση της ως 3η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Με έσοδα €30,1 δισ. (+8,3%), λειτουργικά κέρδη €2,5 δισ. (+8,6%) και περιθώριο κέρδους 8,3%, η εταιρεία αποδεικνύει ότι η ανάπτυξή της δεν είναι μόνο ποσοτική, αλλά και ποιοτική. Παράλληλα, οι παραδόσεις ξεπέρασαν τα 1,04 εκατ. οχήματα (+12,7%), επαναφέροντας τη Skoda πάνω από το όριο του ενός εκατομμυρίου για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια.

Στην Ευρώπη (EU27+4), η Skoda κατέκτησε την 3η θέση συνολικά, ενώ κατέγραψε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των Top 10 brands (+9,6%), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στην καρδιά της αγοράς. Στην ηλεκτροκίνηση, κατέλαβε την 4η θέση, με τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα να αντιπροσωπεύουν ήδη το 25,7% των παραδόσεων — δηλαδή ένα στα τέσσερα οχήματα.

Η εμπορική επιτυχία στηρίζεται σε μια από τις πιο σύγχρονες και πλήρεις γκάμες της μάρκας, με το Octavia να παραμένει το best-seller και τα SUV (Kodiaq, Kamiq και Karoq) να ενισχύουν τη συνολική απόδοση της μάρκας. Την ίδια στιγμή, η ηλεκτρική στρατηγική αποδίδει: οι παραδόσεις εξηλεκτρισμένων μοντέλων υπερδιπλασιάστηκαν στις 218.700 μονάδες, με το Elroq να αναδεικνύεται ως το δεύτερο πιο δημοφιλές ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη.

Σε διεθνές επίπεδο, η Skoda επιταχύνει μεθοδικά την ανάπτυξή της. Σχεδόν διπλασίασε τις πωλήσεις στη δύσκολη αγορά της Ινδίας. Πωλήθηκαν 70.600 οχήματα και κατέγραψε αύξηση +96,1%). Ταυτόχρονα ξεκίνησε την παραγωγή αυτοκινήτων στο Βιετνάμ, ενίσχυσε την παρουσία της σε ΑSEAN και Μέση Ανατολή και αναπτύσσεται σε αγορές όπως η Τουρκία, το Μαρόκο και η Αίγυπτος.

Το 2026 σηματοδοτεί το επόμενο βήμα: η Skoda θα διπλασιάσει τη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της με τα νέα Epiq και Peaq, διευρύνοντας το εύρος της ηλεκτροκίνησης και καθιστώντας την ακόμη πιο προσιτή σε νέα κοινά.

Με ισχυρή χρηματοοικονομική βάση, σαφή στρατηγική και συνεχή επένδυση σε αποδοτικότητα και ψηφιοποίηση, η Skoda Auto εισέρχεται στην επόμενη φάση ανάπτυξης με αυτοπεποίθηση, επιβεβαιώνοντας ότι η επιτυχία της δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα σταθερής, στοχευμένης πορείας.