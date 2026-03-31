Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Με το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Peaq, το οποίο αντλεί έμπνευση από το πρωτότυπο Vision 7S, η Skoda Auto θα διευρύνει την ηλεκτρική της γκάμα της στα μέσα του 2026. Το νέο 7θεσιο δημιούργημα των Τσέχων, βασίζεται στην πλατφόρμα Modular Electrification Toolkit (MEB) και κατασκευάζεται στην Mladá Boleslav.

Οι επικεφαλής της τσεχικής αυτοκινητοβιομηχανίας ανακοίνωσαν ότι μέχρι τον Ιούνιο θα είναι έτοιμη η νέα τους ναυαρχίδα που έχει μήκος σχεδόν 4,9 μέτρα, αυτονομία άνω των 600 km και δυνατότητα επιλογής πενταθέσιας ή επταθέσιας διάταξης.

Πιο αναλυτικά το μήκος του νέου αυτοκινήτου είναι 4,9 μέτρων, το ύψος 1,7 μέτρων και το μεταξόνιο 2.965 χιλιοστά. Θα είναι το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο μοντέλο στη γκάμα της Skoda. Η έκδοση παραγωγής του Vision 7S δεν ενσωματώνει μόνο τα χαρακτηριστικά της σχεδιαστικής γλώσσας Modern Solid, αλλά εκφράζει και την πιο ώριμη και ολοκληρωμένη εκδοχή της μέχρι σήμερα.

Στην πενταθέσια διαμόρφωση, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 1.010 λίτρα, επίδοση που αποτελεί τη μεγαλύτερη σε μοντέλο παραγωγής της Skoda. Παράλληλα, το νέο μοντέλο ενσωματώνει σειρά καινοτομιών που ενισχύουν ουσιαστικά την εμπειρία άνεσης και καθημερινής χρήσης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το νέο Relax Package, το οποίο περιλαμβάνει εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ, υποπόδια, premium ηχοσύστημα Sonos και ενσωματωμένη εφαρμογή ευεξίας, μετατρέποντας την καμπίνα σε έναν χώρο υψηλής άνεσης και χαλάρωσης.

Η επταθέσια έκδοση προσφέρει έως 299 λίτρα χώρου αποσκευών, ενώ ένας πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος 37 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό, το λεγόμενο frunk, ενισχύει περαιτέρω τη συνολική πρακτικότητα.

Ο Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto, δήλωσε:

«Το Skoda Peaq ανεβάζει ακόμα ψηλότερα τον πήχη για τη μάρκα Skoda. Με το Peaq, προάγουμε το ηλεκτρικό ταξίδι της Skoda σε νέα επίπεδα, από κάθε άποψη.»

Ο Oliver Stefani, Επικεφαλής Σχεδιασμού της Skoda, δήλωσε:

«Η αυτοπεποίθηση που αποπνέει το Skoda Peaq καθορίζεται από τη σχεδιαστική μας φιλοσοφία “Modern Solid”, με σαφήνεια, απλότητα και ξεκάθαρη έμφαση στη λειτουργικότητα και την ευρυχωρία. Το Peaq θα συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της Skoda.»

Σχεδιαστικά, ξεχωρίζει η φωτιζόμενη γυαλιστερή μαύρη μάσκα Tech-Deck Face με λεπτά κάθετα στοιχεία και οπίσθιο φωτισμό LED, ενώ η νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα εφοδιάζεται με προβολείς Full LED Matrix που ενσωματώνουν 18 μονάδες φωτισμού, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ορατότητας σε όλες τις συνθήκες, χωρίς να ενοχλούνται οι άλλοι χρήστες του δρόμου. Την εικόνα του μοντέλου συμπληρώνουν οι μεγάλες, αεροδυναμικά βελτιστοποιημένες ζάντες αλουμινίου, σε διαστάσεις από 19 έως 21 ίντσες, καθώς και δέκα διαθέσιμες επιλογές εξωτερικού χρώματος.

Πέντε σχεδιαστικές εκδόσεις εσωτερικού, έως επτά θέσεις και υψηλή καθημερινή άνεση

Με μεταξόνιο σχεδόν 3 μέτρων, το Peaq προσφέρει εξαιρετικούς χώρους για τους επιβάτες της δεύτερης και της τρίτης σειράς, με άφθονο χώρο για τα πόδια και γενναιόδωρο ύψος κεφαλής. Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην πρακτικότητα και ενσωματώνει πλήθος έξυπνων λύσεων καθημερινής χρήσης.

Το εσωτερικό θα προσφέρεται σε πέντε σχεδιαστικές εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της Sportline. Στην κορυφή της γκάμας τοποθετούνται δύο επιλογές Suite Design Selection με φινίρισμα Techtona, ένα υψηλής ποιότητας υλικό που υποκαθιστά το δέρμα και διατίθεται σε μαύρο ή ανοιχτό γκρι Ceramique. Η Loft Design Selection συνδυάζει γκρι υφασμάτινη επένδυση με μαύρο Techtona στα πλαϊνά πάνελ και τα καθίσματα, ενώ η Lodge Design Selection διαθέτει γκρι υφασμάτινα καθίσματα με ανάγλυφη υφή σε συνδυασμό με πράσινη απόχρωση Techtona. Τη γκάμα ολοκληρώνει η Sportline Lounge Design Selection, η οποία συνδυάζει επένδυση Suedia με Techtona.

Όλες οι παραλλαγές διαθέτουν στον βασικό εξοπλισμό ατμοσφαιρικό φωτισμό και θερμαινόμενο πολυλειτουργικό τιμόνι με το λογότυπο Skoda. Σε όλες τις εκδόσεις χρησιμοποιείται τιμόνι δύο ακτίνων, με εξαίρεση τη Sportline που διαθέτει τιμόνι τριών ακτίνων με σύστημα Hands-Off Detection και paddles αναγεννητικής πέδησης. Επιπλέον, ορισμένες εκδόσεις δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα, χωρίς χρήση υλικών ζωικής προέλευσης και με περισσότερα από 50 κιλά ανακυκλωμένων υλικών στην καμπίνα. Δερμάτινα καθίσματα θα προστεθούν αργότερα μέσα στο έτος.

Νέα χαρακτηριστικά άνεσης για πιο ξεκούραστα ταξίδια και premium ηχοσύστημα Sonos

Το νέο προαιρετικό Relax Package έχει σχεδιαστεί για να αναβαθμίσει ουσιαστικά την εμπειρία των μεγάλων διαδρομών. Περιλαμβάνει καθίσματα Relax με πιστοποίηση AGR και λειτουργία μασάζ, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εργονομικά υποπόδια, μαξιλάρια για τα εμπρός καθίσματα, πτυσσόμενο τραπεζάκι και ενσωματωμένη εφαρμογή ευεξίας με έξι διαφορετικές λειτουργίες, μεταξύ των οποίων προγράμματα χαλάρωσης, διατάσεων και αναζωογόνησης. Το σύστημα συντονίζει παράλληλα τον κλιματισμό, τον ατμοσφαιρικό φωτισμό και τις λειτουργίες μασάζ των καθισμάτων. Το Relax Package θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις εσωτερικές διαμορφώσεις.

Το Peaq σηματοδοτεί επίσης μια ακόμη πρωτιά για τη Skoda, με ένα premium ηχοσύστημα που εξελίχθηκε σε στενή συνεργασία με τη Sonos. Η τεχνολογία ήχου έχει προσαρμοστεί ειδικά για χρήση στο αυτοκίνητο, προσφέροντας καθαρή αναπαραγωγή, ισορροπημένη ακουστική εμπειρία και εμβυθιστικό τρισδιάστατο ήχο.

Τρεις εκδόσεις συστημάτων κίνησης και αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων

Το νέο ηλεκτρικό SUV θα είναι διαθέσιμο με τρεις εκδόσεις συστημάτων κίνησης: 60, 90 και 90x, με ισχύ από 150 kW έως 220 kW. Οι εκδόσεις 90 και 90x προσφέρουν αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC από το 10% έως το 80% σε μόλις 28 λεπτά. Η έκδοση 60 επιτυγχάνει την ίδια διαδικασία σε 27 λεπτά.

Ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας και το χαμηλό κέντρο βάρους συμβάλλουν σε υψηλό επίπεδο οδηγικής δυναμικής και άμεσες επιδόσεις. Στην κορυφαία τετρακίνητη έκδοση 90x, η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 6,7 δευτερόλεπτα.

Νέες τεχνολογίες, καινοτόμες πρωτιές και η μεγαλύτερη πανοραμική οροφή που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο Skoda

Το Peaq εισάγει χαρακτηριστικά που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε μοντέλο παραγωγής της Skoda, όπως οι χωνευτές χειρολαβές θυρών. Όταν το όχημα κινείται ή είναι κλειδωμένο, οι χειρολαβές αναδιπλώνονται πλήρως στο αμάξωμα, βελτιώνοντας την αεροδυναμική και ενισχύοντας την καθαρότητα του σχεδιασμού. Όταν ο οδηγός πλησιάζει με το κλειδί, ενεργοποιούνται και εκτείνονται ηλεκτρικά, ενώ προβλέπεται και μηχανική ενεργοποίηση μέσω του εμπρός τμήματος της χειρολαβής.

Εντυπωσιακή είναι η νέα πανοραμική ηλιοροφή με σύστημα Dynamic Shade Control. Η ηλεκτροχρωμική αυτή οροφή ρυθμίζει τη διαφάνειά της μέσω ηλεκτρικής τάσης και στο Peaq χωρίζεται σε εννέα ζώνες. Οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις προκαθορισμένες ρυθμίσεις ή να προσαρμόσουν χειροκίνητα τη διαφάνεια μέσω του συστήματος infotainment. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πανοραμική οροφή που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο Skoda.

Νέο infotainment βασισμένο σε Android και νέα κάθετη οθόνη 13,6 ιντσών

Το Peaq εξοπλίζεται με το πιο πρόσφατο σύστημα infotainment βασισμένο σε Android, προσφέροντας εκτεταμένες δυνατότητες εξατομίκευσης και πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, τόσο της Skoda όσο και τρίτων παρόχων, όπως Spotify, YouTube και Google Maps.

Ντεμπούτο κάνει και το νέο digital mobile key, που επιτρέπει την αντικατάσταση του συμβατικού κλειδιού από εφαρμογή σε smartphone ή smartwatch, λύση ιδιαίτερα χρήσιμη για οχήματα με πολλαπλούς χρήστες. Οι βασικές πληροφορίες οδήγησης προβάλλονται σε οθόνη οδηγού 10 ιντσών, η οποία συμπληρώνεται από μια κάθετη οθόνη infotainment 13,6 ιντσών με απτικά χειριστήρια. Προαιρετικά θα διατίθεται και head-up display με επαυξημένη πραγματικότητα.

Ως ιδανικός σύντροφος για τους «Everyday Explorers», το Skoda Peaq υποστηρίζει τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), επιτρέποντας την αξιοποίηση της ενέργειας της μπαταρίας υψηλής τάσης για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα ή τροχόσπιτα. Παράλληλα, το νέο Ambibox DC Wallbox της MOON POWER, μάρκας του Ομίλου Volkswagen, επιτρέπει τη χρήση της λειτουργίας Vehicle-to-Home (V2H), ώστε τα ηλεκτρικά μοντέλα της Skoda² να μπορούν να παρέχουν ενέργεια σε κατοικία ή επιχείρηση.

Ως νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της Skoda, το Peaq εισάγει και νέες λύσεις Simply Clever που διευκολύνουν ακόμη περισσότερο την καθημερινή χρήση. Είναι το πρώτο μοντέλο της Skoda που διαθέτει μάκτρα υαλοκαθαριστήρων με ενσωματωμένα συστήματα πλύσης.

Στα επιπλέον πρακτικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται το Dual Phonebox με ασύρματη φόρτιση κατά το πρότυπο Qi2 και ισχύ έως 25 W, ηλεκτρικό κάλυμμα χώρου αποσκευών τύπου roller shutter, πτυσσόμενο τραπεζάκι, καθαριστικό οθόνης, υποδοχή καρτών, θύρα USB ενσωματωμένη στον εσωτερικό καθρέφτη και πρόσθετη θύρα USB στην τρίτη σειρά καθισμάτων. Μια ακόμη έξυπνη λεπτομέρεια είναι ο κωδικός QR στο πλάι του χώρου αποσκευών, μέσω του οποίου προβάλλεται βίντεο με τις δυνατότητες φόρτωσης και τις πρακτικές λύσεις αποθήκευσης.

Το Skoda Peaq θα είναι διαθέσιμο από την πρώτη στιγμή και σε έκδοση Sportline, η οποία θα ξεχωρίζει για τα ιδιαίτερα σχεδιαστικά στοιχεία και τον εμπλουτισμένο βασικό εξοπλισμό