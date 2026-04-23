Με όλο και περισσότερους πεζούς να κυκλοφορούν φορώντας ακουστικά με ενεργή ακύρωση θορύβου, ένα απλό κουδούνι ποδηλάτου συχνά δεν αρκεί για να προειδοποιήσει εγκαίρως. Σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα έρχεται να δώσει λύση η Skoda με το νέο DuoBell.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο κουδούνι ποδηλάτου που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με ειδικούς ακοής και ερευνητές, με στόχο να παρακάμπτει τα φίλτρα των ακουστικών ANC (Active Noise Cancellation). Η ιδέα βασίζεται στο γεγονός πως αν αλλάξεις τη συχνότητα και τον τρόπο που παράγεται ο ήχος, μπορείς να «ξεγελάσεις» τα συστήματα που τον μπλοκάρουν.

Στην πράξη, το DuoBell εκπέμπει ήχο στη ζώνη συχνοτήτων μεταξύ 750 και 780 Hz, η οποία έχει αποδειχθεί ότι περνά πιο εύκολα μέσα από τα φίλτρα των noise cancelling ακουστικών. Παράλληλα, χρησιμοποιεί έναν ιδιαίτερο μηχανισμό που δημιουργεί πιο «ακανόνιστο» και δυναμικό ηχητικό μοτίβο, κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την πλήρη εξουδετέρωσή του. Με άλλα λόγια, μια απλή, αλλά έξυπνη προσέγγιση σε ένα σύγχρονο πρόβλημα.

Σε δοκιμές, πεζοί που φορούσαν τέτοιου τύπου ακουστικά είχαν έως και 22 μέτρα μεγαλύτερη απόσταση αντίδρασης όταν άκουγαν το DuoBell σε σχέση με ένα συμβατικό κουδούνι. Αυτό μεταφράζεται άμεσα σε περισσότερη ασφάλεια, ειδικά σε αστικά περιβάλλοντα με αυξημένη κίνηση.

Η κίνηση της Skoda δεν είναι τυχαία, καθώς η εταιρεία έχει βαθιές ρίζες στην ποδηλασία και συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις μικροκινητικότητας. Το DuoBell δείχνει ότι ακόμη και ένα τόσο «παραδοσιακό» εξάρτημα όπως το κουδούνι μπορεί να εξελιχθεί, όταν αλλάζουν οι συνθήκες γύρω του.