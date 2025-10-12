Η Τσέχικη αυτοκινητοβιομηχανία που βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του VW Group κάνει μια τεράστια προσπάθεια να πείσει τους νέους αγοραστούν να στραφούν σε αυτοκίνητα με μηδενικό αποτύπωμα. Και προσπαθεί να αποδείξει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι ταυτόχρονα προσιτή, δυναμική και γεμάτη στυλ

Στο πλαίσιο του «Μήνα Ηλεκτροκίνησης Skoda», η πρόταση της Skoda για τους νέους που αναζητούν καινοτομία είναι το Elroq.

Ταυτόχρονα το προτείνει στους οικογενειάρχες που ζητούν ασφάλεια, άνεση και θέλουν να τα έχουν όλα.

Σίγουρα η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι προσιτή και ταυτόχρονα πρακτική, δυναμική και γεμάτη στυλ, για τις οικογένειες, αρκεί να υπάρχουν σωστές υποδομές.

Το Elroq είναι ένα από τα κορυφαία compact SUV, που ξεχωρίζει για το design, την τεχνολογία αιχμής και την άνεση χωρίς όρια.

Το Elroq μπορεί να είναι η επιλογή για όσους θέλουν να οδηγήσουν με προσωπικότητα. Με βιώσιμα υλικά στο εσωτερικό, ευέλικτη σχεδίαση και έξυπνες λύσεις Simply Clever, το Elroq εκφράζει την ισορροπία ανάμεσα στο στυλ, την πρακτικότητα και τη βιωσιμότητα.

Καινοτομία με ουσία. Προσφέρει: