Η Τσέχικη αυτοκινητοβιομηχανία που βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του VW Group κάνει μια τεράστια προσπάθεια να πείσει τους νέους αγοραστούν να στραφούν σε αυτοκίνητα με μηδενικό αποτύπωμα. Και προσπαθεί να αποδείξει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι ταυτόχρονα προσιτή, δυναμική και γεμάτη στυλ
Στο πλαίσιο του «Μήνα Ηλεκτροκίνησης Skoda», η πρόταση της Skoda για τους νέους που αναζητούν καινοτομία είναι το Elroq.
Ταυτόχρονα το προτείνει στους οικογενειάρχες που ζητούν ασφάλεια, άνεση και θέλουν να τα έχουν όλα.
Σίγουρα η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι προσιτή και ταυτόχρονα πρακτική, δυναμική και γεμάτη στυλ, για τις οικογένειες, αρκεί να υπάρχουν σωστές υποδομές.
Το Elroq είναι ένα από τα κορυφαία compact SUV, που ξεχωρίζει για το design, την τεχνολογία αιχμής και την άνεση χωρίς όρια.
Το Elroq μπορεί να είναι η επιλογή για όσους θέλουν να οδηγήσουν με προσωπικότητα. Με βιώσιμα υλικά στο εσωτερικό, ευέλικτη σχεδίαση και έξυπνες λύσεις Simply Clever, το Elroq εκφράζει την ισορροπία ανάμεσα στο στυλ, την πρακτικότητα και τη βιωσιμότητα.
Καινοτομία με ουσία. Προσφέρει:
- Αυτονομία και φόρτιση χωρίς συμβιβασμούς: με μπαταρίες έως 84 kWh, το Elroq φτάνει σε αυτονομία πάνω από 570 χιλιόμετρα WLTP, ενώ η ταχυφόρτιση γεμίζει την μπαταρία από 10% σε 80% σε λιγότερο από μισή ώρα.
- Ασφάλεια που εμπνέει σιγουριά: συστήματα όπως Adaptive Cruise Control, Lane Assist, Traffic Assist και Emergency Assist φροντίζουν για κάθε διαδρομή.
- Νέα σχεδιαστική γλώσσα: Η Modern Solid σχεδίαση δημιουργεί μια ξεχωριστή premium εικόνα που δεν περνά απαρατήρητη.
- Χώρος για όλα: με πορτ-μπαγκάζ 470 λίτρων (ή έως 1.580 λίτρα με αναδιπλωμένα καθίσματα), το Elroq χωράει κάθε ρόλο της ζωής – από city lifestyle ως οικογενειακές αποδράσεις.
- Σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία: κεντρική οθόνη αφής 13 ιντσών, ψηφιακό cockpit και connected υπηρεσίες που κάνουν την τεχνολογία κομμάτι της καθημερινότητας.