Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ένα από τα μοντέλα που έκαναν τα φλας να πάρουν “φωτιά” στην Έκθεση Κινητικότητας IAA στο Μόναχο, ήταν το Skoda Epiq. Το νέο μικρό ηλεκτρικό SUV το οποίο υπόσχεται να προσφέρει καθημερινή χρηστικότητα, διατηρώντας παράλληλα την τιμή του στο ίδιο επίπεδο με το αντίστοιχο βενζινοκίνητο.

Αντί να αποκαλύψει την έκδοση παραγωγής απευθείας, η Skoda παρουσίασε ένα σχεδόν ίδιο αυτοκίνητο που αντικατοπτρίζει την εμφάνιση του τελικού μοντέλου. Έτσι, 9 στα 10 στοιχεία που βλέπετε στις φωτογραφίες, θα τα δείτε και στο μοντέλο παραγωγής που θα έρθει στα μέσα του 2026.

Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο που υιοθετεί πλήρως την σχεδιαστική προσέγγιση Modern Solid της Skoda, η οποία τελικά θα καθορίσει και την υπόλοιπη γκάμα της μάρκας. Βασικά στυλιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν το νέο μπροστινό μέρος “Tech-Deck”, τον λεπτό φωτισμό LED σε σχήμα Τ και ζάντες αλουμινίου νέας σχεδίασης.

Το μικρό SUV Epiq, έχει μήκος 4,1 μέτρα, όσο δηλαδή και η Fabia, κάτι που το καθιστά αυτόματα το μικρότερο ηλεκτρικό όχημα στη γκάμα της Skoda, μετά το Elroq και το Enyaq. Πάντως παρά τις μικρές διαστάσεις του, η Skoda λέει ότι το SUV θα φιλοξενεί έως και πέντε επιβάτες με πορτπαγκάζ που θα φτάνει τα 475λτ.

Το εσωτερικό δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα, όμως αναμένεται να αποκτήσει ένα μείγμα ψηφιακού πίνακα οργάνων 11 ιντσών και οθόνης αφής ψυχαγωγίας 13 ιντσών, που υποστηρίζεται από φυσικά κουμπιά για πιο διαισθητική ρύθμιση. Έχουν επίσης επιβεβαιωθεί χαρακτηριστικά όπως η ασύρματη φόρτιση.

Το EV θα μοιράζεται την αρχιτεκτονική MEB Entry με τα επερχόμενα VW ID. Polo, ID Cross και Cupra Raval και θα έχει αυτονομία έως και 425 χλμ. όντας εξοπλισμένο με έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο μπροστά που αποδίδει 211 ίππους.

Το Skoda Epiq θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Volkswagen στην Navarra της Ισπανίας.