Η Skoda ενισχύει την ψυχαγωγία στα ηλεκτρικά της οχήματα με πολλές νέες εφαρμογές ενσωματωμένες απευθείας στο σύστημα infotainment. Πιο συγκεκριμένα, τρεις νέες εφαρμογές (για μουσική, βίντεο και gaming) είναι διαθέσιμες για τους ιδιοκτήτες των Skoda Elroq και Enyaq που διαθέτουν λογισμικό infotainment έκδοσης ME4 ή νεότερο, δηλαδή για οχήματα που έχουν κατασκευαστεί από τα τέλη του 2024 και μετά.

Gaming στην καμπίνα με Air Console

Η πιο διαδραστική προσθήκη είναι η gaming πλατφόρμα Air Console, διαθέσιμη για τα δύο Skoda από τον Ιανουάριο του 2026. Η εφαρμογή προσφέρει πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα διασκεδαστικών παιχνιδιών.

Η χρήση της πλατφόρμας είναι απλή: ο χρήστης ανοίγει την προεγκατεστημένη εφαρμογή στο infotainment και επιλέγει το παιχνίδι. Στη συνέχεια, το σύστημα καθοδηγεί τη σύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου, το οποίο λειτουργεί ως χειριστήριο. Φυσικά, η εφαρμογή λειτουργεί μόνο όταν το όχημα είναι σταθμευμένο, και σχεδιάστηκε για να περνά ευχάριστα η ώρα εν αναμονή. Για την ώρα, 15 τίτλοι παιχνιδιών είναι διαθέσιμοι, με τη συλλογή να επεκτείνεται σταδιακά.

Μεγάλο πλεονέκτημα είναι η χρήση της κεντρικής οθόνης και του ηχοσυστήματος του οχήματος, που επιτρέπει στους επιβάτες να βυθιστούν πλήρως στην εμπειρία. Οι εύχρηστοι έλεγχοι μέσω smartphone αυξάνουν τη διαδραστικότητα, ενώ σε ορισμένα παιχνίδια μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα πολλά κινητά για multiplayer mode.

Έτσι, όλο το πλήρωμα του οχήματος μπορεί να ψυχαγωγηθεί, καθιστώντας την εφαρμογή ιδανική, όχι μόνο για gamers, αλλά και για γονείς που θέλουν να απασχολήσουν τα παιδιά κατά την αναμονή. Τα παιχνίδια είναι γρήγορα, ανταποκρίνονται στις εντολές του χρήστη, και προσφέρουν εμπειρία αντίστοιχη με αυτή των κονσολών.

Μουσική, podcasts και βίντεο

Από τον Ιανουάριο του 2026, οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών Skoda με λογισμικό ME4 ή υψηλότερο, μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή Spotify απευθείας μέσα στο σύστημα infotainment. Η σύνδεση με υπάρχον λογαριασμό γίνεται εύκολα μέσω σάρωσης QR code, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να απολαμβάνουν μουσική και podcasts χωρίς επιπλέον χρεώσεις δεδομένων. Η εφαρμογή υποστηρίζει και offline ακρόαση. Παράλληλα, η εφαρμογή Skoda Play παρέχει πρόσβαση σε περιεχόμενο βίντεο από διάφορες πηγές, όπως BBC, CNN, Euronews, Red Bull TV, NASA και άλλες πλατφόρμες.