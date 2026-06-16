Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Το νέο Skoda Peaq ολοκληρώνει ένα από τα πιο απαιτητικά προγράμματα εξέλιξης στην ιστορία της μάρκας. Η νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της Skoda, βασισμένη στην πλατφόρμα MEB+ του Volkswagen Group, δοκιμάστηκε σε ειδικά εργαστήρια και πραγματικές συνθήκες μεγάλης κλίμακας. Τα πρωτότυπα οχήματα κάλυψαν συνολικά περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε τρεις ηπείρους. Μάλιστα οι δοκιμές συνεχίζονταν ακόμη και τώρα, λίγα 24ωρα πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του που θα γίνει στις 23 Ιουνίου στη Γαλλία.

Οι δοκιμές έγιναν σε χώρες με υψηλές θερμοκρασίες της ερήμου της Αριζόνα έως τις παγωμένες περιοχές 200 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου. Το Peaq εκτέθηκε και εξελίχθηκε σε περιβάλλοντα που δοκιμάζουν κάθε μηχανικό, ηλεκτρικό και σχεδιαστικό στοιχείο ενός αυτοκινήτου. Στόχος των μηχανικών της Skoda ήταν να επιβεβαιώσουν ότι η νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της μάρκας μπορεί να ανταποκριθεί με αξιοπιστία, σταθερότητα και άνεση ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες χρήσης.

Ο Johannes Neft, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto για την Τεχνική Εξέλιξη, δήλωσε: «Το Skoda Peaq είναι το αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης διαδικασίας εξέλιξης και δοκιμών, κατά την οποία οι μηχανικοί μας επαλήθευσαν τη λειτουργικότητα και την αντοχή όλων των βασικών εξαρτημάτων και σχεδιαστικών στοιχείων. Το δοκιμάσαμε τόσο σε εργαστήρια, όπως κλιματικούς θαλάμους και αεροδυναμικές σήραγγες, όσο και σε πραγματικές συνθήκες – από τη ζέστη της ερήμου έως περιβάλλοντα όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει στους -40 °C. Στόχος ήταν να διασφαλίσουμε ότι όλα λειτουργούν σωστά και αξιόπιστα ακόμη και σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις».

Τα πρωτότυπα του Peaq παρακολουθούνταν στενά από τα τμήματα εξέλιξης και ποιότητας της Skoda καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος δοκιμών. Εκτός από την Ευρώπη, δοκιμές πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Αφρική και τη Βόρεια Αμερική, ενώ η φυσική εξέλιξη του μοντέλου συμπληρώθηκε από εκτεταμένες εικονικές δοκιμές μέσω υπολογιστικών συστημάτων υψηλής απόδοσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι μηχανικοί είχαν τη δυνατότητα να προσομοιώσουν πλήθος σεναρίων και να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά του οχήματος πριν και κατά τη διάρκεια των πραγματικών δοκιμών.

Δοκιμές από τον παγετό έως την έρημο

Κατά την εξέλιξη του Peaq, οι ειδικοί της Skoda επικεντρώθηκαν σε συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας οδηγός στην καθημερινή χρήση, αλλά και σε ακραία περιβάλλοντα που ξεπερνούν κατά πολύ τα συνήθη όρια. Σε θερμοκρασίες κάτω από τους -30 °C, δοκιμάστηκε η ταχεία αποπάγωση των παραθύρων, η αποτελεσματική θέρμανση της καμπίνας και η συνολική συμπεριφορά του οχήματος σε χιόνι και πάγο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόσφυση, τη σταθερότητα και την αξιόπιστη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.

Στον αντίποδα, στις δοκιμές ερήμου, τα πρωτότυπα οχήματα εκτέθηκαν για 12 μήνες σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να αξιολογηθούν η ποιότητα της βαφής και η αντοχή των πλαστικών εξαρτημάτων. Οι δοκιμές σε ακραία ζέστη επιβάρυναν ιδιαίτερα τα φρένα, το πλαίσιο και τα συστήματα ψύξης, ενώ σε σκονισμένους δρόμους και χωμάτινες διαδρομές με χαλίκι οι μηχανικοί έλεγξαν τη στεγανότητα της καμπίνας και την αντοχή των μεταλλικών και πλαστικών τμημάτων του αμαξώματος σε εκτοξευόμενες πέτρες.

Ακόμη και σε συνθήκες ακραίας θερμοκρασίας, το σύστημα κλιματισμού του Peaq απέδειξε ότι μπορεί να ψύχει γρήγορα την καμπίνα, διατηρώντας υψηλό επίπεδο άνεσης για τους επιβάτες. Η αξιολόγηση δεν περιορίστηκε μόνο στην αντοχή των επιμέρους εξαρτημάτων, αλλά επεκτάθηκε στη συνολική εμπειρία χρήσης, από την άνεση και την ηχομόνωση έως τη λειτουργικότητα των συστημάτων υποβοήθησης και την απόκριση του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης.

Η νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της Skoda

Το νέο Skoda Peaq έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί έως και επτά επιβάτες, συνδυάζοντας υψηλή άνεση, ισορροπημένη οδική συμπεριφορά και χαμηλά επίπεδα θορύβου στο εσωτερικό. Το ήσυχο περιβάλλον της καμπίνας δημιουργεί ιδανικές συνθήκες και για το νέο ηχοσύστημα της Sonos, το οποίο κάνει την εμφάνισή του στο μοντέλο.

Σε τεχνικό επίπεδο, το Peaq αξιοποιεί την πιο πρόσφατη πλατφόρμα MEB+ του Ομίλου Volkswagen, με νέους αποδοτικούς ηλεκτροκινητήρες, μπαταρίες που επιτρέπουν αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων και προσαρμοζόμενο πλαίσιο DCC. Ο συνδυασμός προηγμένης ηλεκτρικής τεχνολογίας, άνεσης και πρακτικότητας τοποθετεί το νέο μοντέλο στην κορυφή της γκάμας της Skoda, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στην ηλεκτροκίνηση.

Παράλληλα, όπως κάθε Skoda, το Peaq δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινή χρηστικότητα. Μια σειρά από Simply Clever λύσεις ενισχύουν την πρακτικότητα του μοντέλου, μεταξύ των οποίων και οι υαλοκαθαριστήρες με ενσωματωμένους ψεκαστήρες, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε μοντέλο της Skoda.

Το νέο Skoda Peaq θα αποκαλυφθεί επίσημα την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 στο Monnetier-Mornex της Γαλλίας και η παγκόσμια πρεμιέρα θα μεταδοθεί από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Skoda, με το livestream να ξεκινά στις 19:25 ώρα Ελλάδας.