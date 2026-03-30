Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Πριν από μερικές δεκαετίες οι υποψήφιοι αγοραστές άκουγαν Skoda και έστριβαν την πλάτη. Τα πράγματα όμως άλλαξαν και σήμερα όλοι αναγνωρίζουν ότι τα μοντέλα της Skoda είναι τα πλέον ανταγωνιστικά στην αγορά.

Η τσέχικη αυτοκινητοβιομηχανία που βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου της VW έχει μετατραπεί σε μια από τις πιο ισχυρές φίρμες και εντυπωσιάζει με την ισχυρή δυναμική των μοντέλων της.

Το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association), η Skoda έφτασε τις 130.437 ταξινομήσεις στο σύνολο της αγοράς EU + EFTA + UK. Σημείωσε αύξηση +14,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και ενίσχυσε το μερίδιό της στο 6,7% , ξεπερνώντας παραδοσιακά ισχυρούς ανταγωνιστές. Μάλιστα τους δύο πρώτους μήνες του 2026 κατέκτησε τη 2η θέση σε πωλήσεις σε επίπεδο μάρκας στην Ευρώπη.

Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ούτε αυτά τα αποτελέσματα οφείλονται σε κάποια συγκυρία. Οι κατασκευαστές έχουν καλά και αξιόπιστα μοντέλα που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των ευρωπαίων αγοραστών.

Η στρατηγική της εταιρίας με προϊόντα υψηλής αξίας έφερε θετικά αποτελέσματα. Η ισχυρή αύξηση των πωλήσεων (+14%) είναι από τις υψηλότερες μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστών, σε ένα περιβάλλον όπου αρκετοί μεγάλοι όμιλοι καταγράφουν πτώση ή στασιμότητα. Η Skoda όχι μόνο διατηρεί τη δυναμική της, αλλά κερδίζει συνεχώς έδαφος στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η πορεία αυτή ενισχύεται περαιτέρω από την ανανεωμένη γκάμα της μάρκας, που συνδυάζει αποδοτικούς κινητήρες, σύγχρονες τεχνολογίες, πλούσιους εξοπλισμούς και πρακτικές λύσεις καθημερινής χρήσης, καθώς και από τη σταδιακή διεύρυνση της παρουσίας της στην ηλεκτροκίνηση με νέα αποδοτικά μοντέλα.

Το 2025 η Skoda κατέκτησε την 3η θέση σε συνολικές πωλήσεις στην Ευρώπη. Το 2026 ανεβάζει το ποσοστό της και κλείνει το μάτι στον ανταγωνισμό.