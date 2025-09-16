Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Skoda προσκαλεί τους οδηγούς να ζήσουν μια καινούργια «ηλεκτρική» εμπειρία που συνδυάζει το συναίσθημα με την καινοτομία.

Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας, τα κορυφαία ηλεκτρικά SUV της μάρκας – Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé – προσφέρονται με συνολικό όφελος έως 6.000 €, ενώ κάθε νέος πελάτης αποκτά δωρεάν το ολοκληρωμένο πακέτο φόρτισης αξίας 840 € σε συνεργασία με την Protergia, που περιλαμβάνει Wallbox Elli Charger Connect και υπηρεσία μελέτης/τοποθέτησης.

Το συνολικό όφελος των 6.000 € περιλαμβάνει την προωθητική ενέργεια Skoda e-Bonus αξίας 3.000 € καθώς και το κρατικό πρόγραμμα επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Έτσι, η απόκτηση ενός ηλεκτρικού Skoda γίνεται πιο προσιτή και πιο ελκυστική από ποτέ.

Περισσότερο από μια προωθητική ενέργεια, ο Μήνας Ηλεκτροκίνησης Skoda συμβολίζει τη διαρκή τεχνολογική και προϊοντική εξέλιξη της μάρκας.

Η πλήρης γκάμα των ηλεκτρικών SUV Skoda Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid, την αιχμή της τεχνολογίας συνδεσιμότητας και την απαράμιλλη άνεση που χαρακτηρίζει τα SUV της Skoda. Μοντέλα που προσφέρουν ελευθερία χωρίς περιορισμούς, με μηδενικούς ρύπους και καθημερινή πρακτικότητα – από τις αστικές μετακινήσεις έως τις οικογενειακές αποδράσεις και τις πιο ξεχωριστές lifestyle εμπειρίες.

Η προσφορά της Skoda που έχει βαθιές ρίζες και μακρά ιστορία στην αυτοκίνηση, ισχύει έως 30 Σεπτεμβρίου 2025.