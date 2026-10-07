Η Skoda κάνει ένα ακόμη βήμα προς την εξηλεκτρισμένη εποχή, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η Octavia αποκτά για πρώτη φορά στην ιστορία της μάρκας ένα full hybrid σύστημα κίνησης, δημιουργώντας μια νέα επιλογή ανάμεσα στα mild hybrid και στα plug-in hybrid μοντέλα.

O οδηγός μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά, αλλά δεν χρειάζεται να συνδέσει ποτέ το αυτοκίνητο σε φορτιστή. Η μικρή μπαταρία φορτίζεται κατά την κίνηση, είτε μέσω του κινητήρα εσωτερικής καύσης είτε μέσω της ανάκτησης ενέργειας κατά το φρενάρισμα. Η νέα Octavia Full Hybrid θα προσφέρεται τόσο ως grand coupe όσο και ως estate, στις εκδόσεις εξοπλισμού Selection και Sportline. Θα υπάρχουν δύο επίπεδα ισχύος, 136 και 170 ίππων.

Ένα υβριδικό που αλλάζει μόνο του τρόπο λειτουργίας

Η τεχνολογία πίσω από τη νέα Octavia είναι πιο σύνθετη από ένα απλό mild hybrid. Το σύστημα αποτελείται από έναν 1.5 TSI evo2, δύο ηλεκτροκινητήρες, αυτόματο κιβώτιο μίας σχέσης και έναν αυτόματο συμπλέκτη που μπορεί να συνδέσει μηχανικά τον θερμικό κινητήρα με τους εμπρός τροχούς.

Ο ένας ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια και αναλαμβάνει επίσης την εκκίνηση του βενζινοκινητήρα, ενώ ο δεύτερος είναι ο βασικός ηλεκτροκινητήρας κίνησης και ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση.

Σε χαμηλές ταχύτητες μπορεί να λειτουργήσει ως σειριακό υβριδικό, με τον βενζινοκινητήρα να κινεί τη γεννήτρια και τον ηλεκτροκινητήρα να δίνει κίνηση στους τροχούς. Σε ταχύτητες άνω των περίπου 60χλμ. μπορεί να περάσει σε παράλληλη υβριδική λειτουργία, όπου ο κινητήρας βενζίνης συνδέεται μηχανικά με τους τροχούς και ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί υποστηρικτικά.

Υπάρχει φυσικά και η αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία. Χάρη στην ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στη μπαταρία, η Octavia μπορεί να κινηθεί έως περίπου 2 χιλιόμετρα χωρίς να ενεργοποιήσει τον βενζινοκινητήρα. Η απόσταση μπορεί να ακούγεται μικρή, όμως στην καθημερινότητα της πόλης μπορεί να επιτρέψει αρκετές μετακινήσεις με ηλεκτρική λειτουργία, ειδικά σε συνθήκες συχνών επιβραδύνσεων και εκκινήσεων.

Μικρή μπαταρία, καμία ανάγκη για φόρτιση

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 1,6 kWh και βρίσκεται κάτω από τα πίσω καθίσματα. Το σύστημα διατηρεί αυτόματα το επίπεδο φόρτισής της μεταξύ 40% και 90%, ώστε να υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια όταν χρειάζεται. Η Octavia Hybrid διαθέτει επίσης ρεζερβουάρ 40 λίτρων, ενώ η τελική ταχύτητα και των δύο εκδόσεων περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180χλμ./ώρα. Παρά την προσθήκη του υβριδικού συστήματος, η πρακτικότητα παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Η grand coupe προσφέρει χώρο αποσκευών 460 λίτρων, ο οποίος φτάνει τα 1.400 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Στην estate οι αντίστοιχες τιμές είναι 485 και 1.540 λίτρα.

Η νέα αυτή έκδοση αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους.