Πόσο μακριά μπορεί να ταξιδέψει ένα μεγάλο ηλεκτρικό SUV επτά θέσεων χωρίς να σταματήσει για φόρτιση; Η Skoda αποφάσισε να το δοκιμάσει στην πράξη και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.

Το νέο Skoda Peaq 90 κατάφερε να καλύψει 936 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, δημιουργώντας ένα νέο ρεκόρ αυτονομίας στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV επτά θέσεων. Η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του οργανισμού πιστοποίησης TÜV SÜD.

Η διαδρομή ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις της Skoda στη Mladá Boleslav της Τσεχίας, το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου. Το αυτοκίνητο κινήθηκε μέσω Γερμανίας, έφτασε στην Ολλανδία νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας και τελικά ολοκλήρωσε την προσπάθεια στο παραθαλάσσιο Zandvoort.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι το αυτοκίνητο δεν επαναφορτίστηκε σε κανένα σημείο της διαδρομής. Όταν τελικά έφτασε στον προορισμό του, είχε διανύσει συνολικά 936 χιλιόμετρα, με μέση κατανάλωση μόλις 9,2 kWh/100 χλμ.

Η επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν συγκριθεί με την επίσημη αυτονομία του μοντέλου

Το Skoda Peaq 90 διαθέτει δηλωμένη αυτονομία έως 647 χιλιόμετρα σε κύκλο WLTP. Στη συγκεκριμένη προσπάθεια, όμως, κατάφερε να ταξιδέψει 289 χιλιόμετρα περισσότερο, ξεπερνώντας την επίσημη τιμή κατά σχεδόν 45%. Βέβαια, η ίδια η Škoda ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη δοκιμή πραγματοποιήθηκε με στόχο τη μέγιστη δυνατή αυτονομία και δεν αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο θα οδηγούν το αυτοκίνητο οι πελάτες στην καθημερινότητά τους. Οι δύο οδηγοί, Marek Jež και Jakub Krs, επέλεξαν την καταλληλότερη διαδρομή και προσαρμόσαν ανάλογα το στιλ οδήγησης, ώστε να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την κατανάλωση ενέργειας.

Με μπαταρία 91 kWh και πίσω κίνηση

Για την προσπάθεια χρησιμοποιήθηκε ένα παραγωγής Skoda Peaq 90, χωρίς να αναφέρεται κάποια ειδική μετατροπή του αυτοκινήτου για το ρεκόρ. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν εξοπλισμένο με μπαταρία 91 kWh, με 86 kWh καθαρή χωρητικότητα, ενώ η ισχύς του συστήματος ανέρχεται σε 286 άλογα. Επιπλέον, το συγκεκριμένο Peaq διέθετε πίσω κίνηση και τροχούς 19 ιντσών με ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης, στοιχεία που συνέβαλαν στην επίτευξη της ιδιαίτερα χαμηλής κατανάλωσης. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η αεροδυναμική του αμαξώματος, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας να διαμορφώνεται στο Cd 0,249.

Η προσπάθεια είχε ξεκινήσει από μια απλή ερώτηση δύο ανθρώπων που συμμετείχαν στην εξέλιξη του Peaq: πόσο μακριά μπορεί πραγματικά να φτάσει το νέο ηλεκτρικό SUV των επτά θέσεων;

Η απάντηση ήταν τα 936 χιλιόμετρα. Η Škoda, πάντως, επισημαίνει ότι η επίδοση επιτεύχθηκε σε συνθήκες ειδικά προσαρμοσμένες για τη μεγιστοποίηση της αυτονομίας και δεν αποτελεί ένδειξη της πραγματικής αυτονομίας που θα πρέπει να περιμένει κάποιος σε κάθε καθημερινό ταξίδι.

Το Peaq είναι το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο SUV στη γκάμα της Skoda και παράλληλα εισάγει για τη μάρκα μια σειρά νέων χαρακτηριστικών, όπως κρυφές χειρολαβές θυρών, πανοραμική οροφή με Dynamic Shade Control και αμφίδρομη φόρτιση.

Η υποδοχή του μοντέλου από το κοινό είναι ήδη ιδιαίτερα θετική, καθώς η Skoda αναφέρει ότι έχει λάβει περισσότερες από 10.000 παραγγελίες μέχρι σήμερα.