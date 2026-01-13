Ήταν την άνοιξη του 2022, όταν η Skoda παρουσίασε με το πρωτότυπο Vision 7S τη νέα της σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid, σηματοδοτώντας με σαφήνεια το μέλλον της μάρκας. Ένα μέλλον που διαμορφώνεται από τη βιωσιμότητα, τον λειτουργικό σχεδιασμό και την τεχνολογία αιχμής. Παράλληλα, το Vision 7S έδωσε μια ξεκάθαρη εικόνα για ένα μελλοντικό αμιγώς ηλεκτρικό 7θέσιο μοντέλο παραγωγής.

Σήμερα, αυτό το όραμα αποκτά όνομα. Το νέο flagship της Skoda, που θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του το καλοκαίρι του 2026, ονομάζεται Peaq. Ένα όνομα που αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα τη θέση του στην κορυφή του χαρτοφυλακίου του κατασκευαστή.

Ο Martin Jahn, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto για τις Πωλήσεις και το Marketing, δήλωσε: «Με το Vision 7S, η Skoda τόλμησε να κινηθεί σε νέα εδάφη, με ξεκάθαρη στρατηγική για την αναβάθμιση της μάρκας. Έκτοτε, παρουσιάσαμε μια νέα σχεδιαστική γλώσσα και εξελίξαμε περαιτέρω την ταυτότητα των προϊόντων μας. Τώρα, αυτή η καινοτόμος ιδέα οχήματος περνά στην πράξη. Το νέο μας flagship ανεβάζει τις βασικές αξίες της Skoda – την ευρυχωρία και την πρακτικότητα – σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Από σήμερα, το τολμηρό μας όραμα για το ηλεκτρικό μέλλον της Skoda έχει όνομα: Peaq. Μια ξεκάθαρη δήλωση για τη θέση του στη γκάμα μας.»

Περισσότερα από τρία χρόνια μετά την παρουσίαση του Vision 7S, το Peaq έρχεται να επιβεβαιώσει την κατεύθυνση της Skoda στην εξέλιξη της γκάμας της. Ως αμιγώς ηλεκτρικό 7θέσιο, τοποθετείται στην απόλυτη κορυφή του portfolio της μάρκας, με έντονη έμφαση στις διαχρονικές και αναγνωρίσιμες αξίες της: χώρους, πρακτικότητα και άνεση.

Με επτά θέσεις, το εσωτερικό του Peaq απευθύνεται σε οικογένειες καθώς και σε όσους θέλουν να συνδυάζουν εργασία, ελεύθερο χρόνο και την ελευθερία της μετακίνησης και της εξερεύνησης. Η ευχρηστία και οι καλοσχεδιασμένες λύσεις Simply Clever βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του μοντέλου, καθιστώντας το Peaq ένα ακόμη καθοριστικό ορόσημο στη διεύρυνση της αμιγώς ηλεκτρικής γκάμας της Skoda.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Skoda Peak, έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2026.