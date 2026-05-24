Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Το νέο πρόγραμμα της Skoda που απευθύνεται σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες αφορά τρία πολύ γνωστά μοντέλα που είναι τα Fabia, τα Kamiq και τα Elroq. Η νέα ενέργεια εντάσσεται στη συνολική εμπορική επανατοποθέτηση της Skoda, η οποία εστιάζει στη σχέση αξίας–τιμής, στον πλουσιότερο εξοπλισμό και σε μια πιο ξεκάθαρη πρόταση για τον σύγχρονο οδηγό.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική εταιρεία που εκπροσωπεί τα Skoda στη χώρα μας, έχει ήδη προχωρήσει σε ουσιαστική αναβάθμιση της εμπορικής παρουσίας μέσα από νέες εκδόσεις, όπως η Selection Plus, με ενισχυμένο βασικό εξοπλισμό και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τοποθέτηση στις κατηγορίες τους. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την αξία που λαμβάνει ο πελάτης, όχι μόνο τη στιγμή της αγοράς, αλλά σε όλη τη διάρκεια χρήσης του αυτοκινήτου.

Το νέο προνομιακό επιτόκιο είναι 3,9% και βάση αυτού η εταιρεία διαμορφώνει τη νέα χρηματοδοτική δυνατότητα ώστε να διευκολύνει τους υποψήφιους αγοραστές να προσχωρήσουν στην αγορά. Το compact Fabia, το αστικό SUV Kamiq και το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Elroq θα είναι διαθέσιμα με το καινούργιο πακέτο προσφοράς έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Αυτά τα τρία μοντέλα που βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας χρηματοδοτικής δυνατότητας καλύπτουν διαφορετικές, αλλά ιδιαίτερα σημαντικές ανάγκες της αγοράς. Το Fabia αποτελεί την πιο προσιτή είσοδο στον κόσμο της Skoda, προσφέροντας compact διαστάσεις, ευελιξία στην πόλη, χαμηλό κόστος χρήσης και την πρακτικότητα που χαρακτηρίζει τη μάρκα. Με σύγχρονη σχεδίαση, αποδοτικούς κινητήρες και ολοκληρωμένο τεχνολογικό υπόβαθρο, απευθύνεται σε οδηγούς που αναζητούν ένα καθημερινό αυτοκίνητο με ουσία, ευκολία και σιγουριά.

Το Kamiq εκφράζει τη δυναμική παρουσία της Skoda στην κατηγορία των αστικών SUV, μία από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες της ελληνικής αγοράς. Συνδυάζει υπερυψωμένη θέση οδήγησης, άνετους χώρους, ευελιξία στις καθημερινές μετακινήσεις και πλούσιο εξοπλισμό, διατηρώντας παράλληλα τις compact διαστάσεις που το καθιστούν πρακτικό στην πόλη. Με τη νέα εμπορική του τοποθέτηση, το Kamiq ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο του ως μία ολοκληρωμένη SUV επιλογή για οδηγούς και οικογένειες που θέλουν περισσότερη άνεση, τεχνολογία και χρηστικότητα, χωρίς περιττές υπερβολές.

Το Elroq, από την πλευρά του, σηματοδοτεί τη νέα ηλεκτρική εποχή της Skoda, φέρνοντας την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα σε ένα πιο προσιτό και πρακτικό SUV πακέτο. Με σύγχρονη σχεδίαση, κορυφαία ηλεκτρική τεχνολογία και χαρακτήρα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης, το Elroq ενισχύει τη θέση της Skoda στη μετάβαση προς τη βιώσιμη κινητικότητα. Αποτελεί μια πρόταση που συνδυάζει την ηλεκτρική οδήγηση με την πρακτικότητα και τη λογική που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν τη μάρκα.

Οι αγοραστές προσανατολίζονται κυρίως στο Fabia και στο compact SUV Kamiq. Για το πολυβραβευμένο BEV Elroq που είναι ηλεκτρικό το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε αυτούς που αναζητούν πρακτικότητα, τεχνολογία, οικονομική λογική και σιγουριά σε βάθος χρόνου. Απευθύνεται σε αυτούς που διαθέτουν στα σπίτια τους χώρο στάθμευσης για να γίνεται η φόρτιση από τους ίδιους και όχι σε εξωτερικές πηγές.

Παράλληλα, η συνολική αξία ιδιοκτησίας ενισχύεται περαιτέρω μέσα από το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN, το οποίο προσφέρει κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ., σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Η κάλυψη ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης και της τυχόν επέκτασής της, ενώ ανανεώνεται για δύο έτη ή 30.000 χλμ. με την πραγματοποίηση της προβλεπόμενης συντήρησης στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda. Με αυτόν τον τρόπο, το Skoda ZEN προσφέρει περισσότερη σιγουριά σε βάθος χρόνου και ενισχύει την αξία του αυτοκινήτου σε όλη τη διάρκεια της χρήσης του.

Το Skoda ZEN εκφράζει με ουσιαστικό τρόπο τον χαρακτήρα της μάρκας: έξυπνες λύσεις με πραγματική αξία για τον οδηγό και την οικογένειά του. Δεν πρόκειται απλώς για ένα πρόγραμμα εγγύησης, αλλά για μια επιπλέον παροχή φροντίδας που συνοδεύει το αυτοκίνητο για περισσότερα χρόνια, μειώνοντας την αβεβαιότητα και προσφέροντας στον πελάτη την ηρεμία ότι το Skoda του παραμένει σε σωστά χέρια. Η συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda διασφαλίζει ότι κάθε αυτοκίνητο παρακολουθείται από εξειδικευμένους τεχνικούς, με διαδικασίες και ανταλλακτικά που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή.