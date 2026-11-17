Το νέο Skoda Epiq βρίσκεται στους δέκα φιναλίστ του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027 για την Ελλάδα». Η κριτική επιτροπή το επέλεξε μεταξύ 46 νέων μοντέλων που διατέθηκαν στην ελληνική αγορά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, εξασφαλίζοντάς του μια θέση στην τελική φάση της διεκδίκησης του τίτλου. Η ανάδειξη του τελικού νικητή στο θεσμό «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027 για την Ελλάδα» θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου.

Ως το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda, το Epiq συνδυάζει συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις με χώρους και πρακτικότητα για την καθημερινότητα. Με μήκος 4,17 μέτρα και χώρο αποσκευών 475 λίτρων, προσφέρει ευελιξία στην πόλη και δυνατότητες που καλύπτουν τις ανάγκες μιας οικογένειας. Παράλληλα, υιοθετεί πλήρως τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid, με καθαρές γραμμές, στιβαρές αναλογίες και χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή σε σχήμα «Τ».

Στην ελληνική αγορά, το Epiq διατίθεται στην πλούσια έκδοση εξοπλισμού Selection, με δύο επιλογές ισχύος και μπαταρίας: το Epiq 40 των 135 PS και το Epiq 55 των 211 PS. Η έκδοση Epiq 40 προσφέρει συνδυασμένη αυτονομία (WLTP) έως 323 km και η έκδοση Epiq 55 έως 440 χιλιόμετρα, ενώ η φόρτιση από 10% έως 80% σε ταχυφορτιστή DC διαρκεί 23 με 24 λεπτά. Οι έξυπνες λύσεις Simply Clever συμπληρώνουν τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου, διευκολύνοντας την καθημερινή χρήση.

Στην τελική φάση του ελληνικού θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027 για την Ελλάδα», οι δέκα φιναλίστ θα αξιολογηθούν με κριτήρια που περιλαμβάνουν την τεχνολογία, την ασφάλεια, την ποιότητα, την πληρότητα της γκάμας, το κόστος αγοράς και χρήσης, καθώς και τον σεβασμό στο περιβάλλον.