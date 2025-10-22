Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Σίγουρα όταν λέμε «Smart» το μυαλό μας πηγαίνει στα trendy διθέσια αυτοκίνητα που έγιναν best seller σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Όμως οι εποχές άλλαξαν, οι απαιτήσεις διαφοροποιήθηκαν και τα Smart προσαρμόστηκαν στους νέους αγοραστές. «Μάκρυναν» και πλέον είναι όλα είναι 5θέσια και 100% ηλεκτρικά. Τώρα ανήκουν στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών SUV.

Με λιτές γραμμές, δυναμικές καμπύλες, κρυφές χειρολαβές, πόρτες χωρίς πλαίσιο και πανοραμική ηλιοροφή, τα smart #1 και #3 συνδυάζουν στυλ και ουσία, προσφέροντας μια εμπειρία οδήγησης γεμάτη συναίσθημα και φινέτσα. Κάθε τους λεπτομέρεια αποκαλύπτει έναν νέο τρόπο να βιώνεις την ηλεκτροκίνηση.

Όσο για το smart #5, το πρώτο μεσαίου μεγέθους SUV της μάρκας που έκανε πρόσφατα την εμφάνισή του στην ελληνική αγορά, αποτελεί την επιτομή της τεχνολογικής εξέλιξης της smart. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό SUV που προσφέρει ακόμη περισσότερο χώρο, ευελιξία και πιο προηγμένη τεχνολογία από ποτέ. Τροφοδοτείται από πλατφόρμα 800 Volt η οποία εξασφαλίζει αυξημένη αυτονομία και εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση, ενώ τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και το έξυπνο κόκπιτ θέτουν νέα πρότυπα άνεσης, ασφάλειας και ευχρηστίας.

Η νέα χρηματοδοτική πρόταση της εταιρίας για τα 100% ηλεκτρικά είναι ένα κέρδος έως 5.000 Ευρώ και πρόγραμμα χρηματοδότησης be_smart!

Πρόγραμμα “smart bonus” με όφελος 5.000€ για τα smart #1 και smart #3 επιπλέον της κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Όφελος 3.000€ για νέες παραγγελίες των smart #5

To όφελος αφορά σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης be_smart, με προνομιακό ονομαστικό επιτόκιο μόλις 3,9%.

Η προωθητική ενέργεια ισχύει για νέες παραγγελίες έως 31 Δεκεμβρίου 2025

Αν είστε fun των Smart και έχετε αποφασίσει να αλλάξετε αυτοκίνητο τότε προλαβαίνετε. Η προσφορά θα ισχύει μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους (2025). Με το “smart bonus” το όφελος είναι έως 5.000 Ευρώ σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού για νέες παραγγελίες smart #1 & smart #3. Εδώ θα πρέπει να υπολογίσετε και το κρατικό πρόγραμμα επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Aντίστοιχα για το νέο smart #5, προσφέρεται όφελος σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού 3.000€. Παράλληλα, η smart προσφέρει ανταγωνιστικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης be_smart με προνομιακό ονομάστικό επιτόκιο 3,9%, κάνοντας την ηλεκτροκίνηση πιο ελκυστική από ποτέ.

Επίσης μπορείτε να τα οδηγήσετε αφού επισκεφθείτε έναν από τους Επίσημους Εμπορικούς Αντιπροσώπους της smart στην Αθήνα, Λάμδα Star A.E. & Α. Ισμαήλος Α.Ε.