Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Δεν είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου η Tesla αντιμετωπίζει σφοδρή κριτική για τις ηλεκτρικές χειρολαβές των θυρών της. Λίγο αφότου αποκαλύφθηκε ότι οι ρυθμιστικές αρχές ασφαλείας στις ΗΠΑ εξέταζαν τις χειρολαβές των θυρών του Model Y μετά από αρκετά ανησυχητικά περιστατικά όπου γονείς δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα παιδιά τους , η αστυνομία στη Γερμανία έκανε γνωστό ένα ατύχημα που άφησε οδηγό και δύο παιδιά νεκρούς, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, στις 7 Σεπτεμβρίου, το Tesla βγήκε εκτός δρόμου και γρήγορα τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση με δέντρο. Εικόνες που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ότι ήταν ένα Model S, που σημαίνει ότι διαθέτει πλήρως ηλεκτρικές, αναδιπλούμενες χειρολαβές θυρών.

Ένας άνδρας που ήταν μάρτυρας του ατυχήματος, ο Roman Jedrzejewski, έτρεξε στον τόπο του ατυχήματος και προσπάθησε να σώσει τους επιβάτες, αλλά δεν μπόρεσε να βρει κανέναν τρόπο να ανοίξει τις πόρτες. «Απλώς πήρα τον πυροσβεστήρα και έτρεξα. Αλλά… Δεν βοήθησε», δήλωσε στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. «Ήθελα να σώσω κόσμο. Προσπάθησα να ανοίξω το αυτοκίνητο, αλλά ούτε αυτό λειτούργησε. Ήταν ήδη τόσο ζεστό από τη φωτιά, αλλά η δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου ήταν ακόμα σχετικά άθικτη. Δεν λειτούργησε. Το αυτοκίνητο κρεμόταν μισό σε ένα δέντρο στο ύψος του κεφαλιού και καιγόταν μπροστά. Αλλά απλά δεν μπορούσες να το ανοίξεις, ήθελα να βγάλω τα παιδιά έξω».

Μόλις ένας από τους επιβάτες, ένα 9χρονο παιδί, κατάφερε να διαφύγει. Ο οδηγός, ένας 43χρονος άνδρας, και δύο άλλα 9χρονα παιδιά δεν μπόρεσαν να βγουν έξω και έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά. Το τοπικό μέσο Ruhr Nachrichten ανέφερε ότι οι πυροσβέστες αγωνίστηκαν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά καθώς συνέχιζε να αναζωπυρώνεται, πιθανότατα επειδή η μπαταρία είχε εισέλθει σε θερμική διαφυγή. Οι φλόγες υποχώρησαν μόνο όταν το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι λαβές των θυρών του Model S συνδέονται με θάνατο. Στις αρχές του 2019, ένας άνδρας σκοτώθηκε αφού τράκαρε το Model S του σε έναν φοίνικα. Η αστυνομία φέρεται να μην μπόρεσε να ανοίξει τις λαβές των θυρών του αυτοκινήτου πριν οι φλόγες κυριεύσουν και κάψουν το όχημα.