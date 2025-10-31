Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ένα σοκαριστικό τροχαίο που συνέβη στις Η.Π.Α. έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, μιας και οι εικόνες μετά το τροχαίο, είναι τρομακτικές.

Σύμφωνα με τα ξένα ρεπορτάζ, ο οδηγός μίας BMW μπήκε κατά λάθος ανάποδα σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο του Χιούστον και συγκρούστηκε μετωπικά με Tesla Cybertruck. Ο οδηγός της γερμανικού αυτοκινήτου πέθανε ακαριαία, ενώ ο οδηγός του ηλεκτρικού αμερικανικού Pick-up, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, λίγες ώρες μετά το τροχαίο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η BMW, της οποίας το μοντέλο δεν έχει αναγνωριστεί καθώς κάηκε ολοσχερώς, χτύπησε το Cybertruck, σπρώχνοντας το πάνω σε μία διερχόμενη νταλίκα.

Η λοχίας του αστυνομικού τμήματος του Χιούστον, Ρεμπέκα Ντάλας, δήλωσε στο KHOU ότι ο οδηγός της BMW είχε εισέλθει στον αυτοκινητόδρομο από την αντίθετη κατεύθυνση, αγνοώντας τις πολλαπλές πινακίδες. Οι ερευνητές αναμένεται να διενεργήσουν νεκροψία στον οδηγό της BMW για να διαπιστώσουν εάν ήταν υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ κατά τη στιγμή της σύγκρουσης. Το όνομα του οδηγού που προκάλεσε το ατύχημα δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, ο οδηγός του Cybertruck έχει επιβεβαιωθεί ως ένας 38χρονος πατέρας δύο μικρών παιδιών.



Όπως θα δείτε και στα πλάνα, η BMW τυλίχθηκε κατευθείαν στις φλόγες, ενώ από το Tesla Cybertruck έχει εξαφανιστεί πλήρως το μπροστινό μέρος. Μάλιστα να θυμίσουμε πως το ηλεκτρικό Pick-up που κατασκευάζει η εταιρία του Elon Musk, είναι φτιαγμένο από ένα υλικό το οποίο είναι δημιούργημα της Tesla με κύριο συστατικό τον ανοξείδωτο χάλυβα. Σύμφωνα με την Εταιρεία Μηχανικών Αυτοκινήτου (SAE), τα τυπικά χαλύβδινα πάνελ πόρτας έχουν πάχος 0,7-1 χιλιοστά, ενώ το ανοξείδωτο ατσάλι του Cybertruck έχει πάχος 3 χιλιοστά.