Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Επίσημος οδηγός-δοκιμαστής της BMW, κινούνταν σε επαρχιακό δρόμο της Ουγγαρίας (περίπου 200χλμ. μακριά από το εργοστάσιο της φίρμας), δοκιμάζοντας το νέο iX3. Το νέο ηλεκτρικό της BMW, το οποίο μάλιστα θα κάνει το ντεμπούτο του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου τον επόμενο μήνα, (θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Ουγγαρίας), φαίνεται πως βγήκε εκτός πορείας και “καρφώθηκε” σε πούλμαν στο αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές, 8 άτομα τραυματίστηκαν και αρκετοί επιβάτες εκσφενδονίστηκαν από το λεωφορείο λόγω της βιαιότητας αλλά και της μεγάλης ταχύτητας με την οποία κινούνταν η BMW.



Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν την καταστροφή, καθώς το μπροστινό μέρος του λεωφορείου διαλύθηκε, ενώ πολλά παράθυρα έσπασαν. Το μπροστινό πλευρικό τμήμα επίσης αποκόπηκε και παραμορφώθηκε. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φαίνεται πως το μοντέλο της BMW είχε αναπτύξει πολύ μεγάλο ταχύτητα, κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός πως από τη σύγκρουση καταστράφηκε ολόκληρο το μπροστινό μέρος.

Τα ερωτήματα είναι πολλά. Πως γίνεται ένας έμπειρος οδηγός και μάλιστα επαγγελματίας δοκιμαστής να χάσει αναίτια τον έλεγχο; Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο και για αυτό η BMW δεν έχει αναφέρει τα αίτια του ατυχήματος;