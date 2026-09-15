Σοκαριστικά είναι τα πλάνα που κατέγραψε με την κάμερα του αναβάτης κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Σταθμού Λαρίσης, στη συμβολή των οδών Νεοφύτου Μεταξά και Σάμου.

Όπως θα δείτε και στα πλάνα, η μοτοσικλέτα περιμένει στο φανάρι με κατεύθυνση προς αριστερά, βρισκόμενο πάνω στην οδό Θεοδ. Δηλιγιάννη. Όταν ο σηματοδότης γίνεται πράσινος, ξεκινάει να κινείται με κανονική ταχύτητα (πίσω του ακολουθεί η μηχανή με την κάμερα), ανηφορίζοντας τη Νεοφύτου Μεταξά. Στην διασταύρωση και ενώ η μητοσικλέτα έχει προτεραιότητα (ο δρόμος που συναντά – Σάμου- είναι μονόδρομος με κατεύθυνση από αριστερά προς δεξιά), ξαφνικά ένα ηλεκτρικό πατίνι έρχεται από την αντίθεση κατεύθυνση με μεγάλη ταχύτητα και εμβολίζει τον αναβάτη.

Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της ασφαλούς χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αθήνας, καθώς πρόκειται για οχήματα που, παρά το μικρό τους μέγεθος, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα όταν χρησιμοποιούνται με τρόπο που παραβιάζει τους κανόνες κυκλοφορίας.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση:

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και οι δύο αναβάτες έχουν τραυματιστεί στα πόδια.