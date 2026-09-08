Μόλις τρεις μήνες μετά την έναρξη της εμπορικής του πορείας στην Ελλάδα, το νέο Peugeot 408 έχει ήδη καταφέρει να βρεθεί στις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας του, καταγράφοντας ιδιαίτερα δυνατή εκκίνηση στην ελληνική αγορά.

Το νέο 408 ξεκίνησε να διατίθεται στην Ελλάδα στα τέλη Μαΐου και, σύμφωνα με τα στοιχεία, μετά το κλείσιμο του Αυγούστου βρίσκεται στη 2η θέση της κατηγορίας D Berlines, με μερίδιο αγοράς 18,1%. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι, εάν από την κατηγορία εξαιρεθούν τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, το Peugeot 408 βρίσκεται στην 1η θέση, με το μερίδιό του να φτάνει το 39,5%.

136% περισσότερες ταξινομήσεις

Η επίδοση του νέου 408 αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν συγκριθεί με την αντίστοιχη πορεία του μοντέλου το 2025. Παρότι το νέο μοντέλο βρίσκεται στην αγορά μόλις από τα τέλη Μαΐου, μέσα σε τρεις μήνες έχει ήδη καταγράψει 136% περισσότερες ταξινομήσεις από όσες είχε σημειώσει το Peugeot 408 συνολικά κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2025. Με άλλα λόγια, χρειάστηκε μόλις ένα τρίμηνο εμπορικής παρουσίας για να ξεπεράσει κατά περισσότερο από δύο φορές την επίδοση που είχε καταγράψει το μοντέλο στους πρώτους οκτώ μήνες της προηγούμενης χρονιάς.

Η συγκεκριμένη επίδοση δείχνει ότι το νέο 408 έχει καταφέρει να κερδίσει γρήγορα την προσοχή του ελληνικού αγοραστικού κοινού, σε μία κατηγορία όπου η σχεδίαση και η διαφορετικότητα αποτελούν πλέον σημαντικά στοιχεία για την επιλογή ενός αυτοκινήτου.

Fastback με στοιχεία crossover

Το Peugeot 408 ακολουθεί μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση, συνδυάζοντας τη χαρακτηριστική σιλουέτα ενός fastback με στοιχεία που παραπέμπουν σε crossover. Αποτελεί ένα αυτοκίνητο που διαφοροποιείται οπτικά από τα πιο συμβατικά μοντέλα της κατηγορίας, χωρίς να θυσιάζει την πρακτικότητα και τους χώρους.

Στο εσωτερικό βρίσκεται το γνώριμο Peugeot i-Cockpit, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην άνεση των επιβατών και στις δυνατότητες μεταφοράς αποσκευών. Παράλληλα, η γκάμα κινητήρων του νέου 408 είναι πλήρως εξηλεκτρισμένη, δίνοντας στους αγοραστές διαφορετικές επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες τους. Πιο συγκεκριμένα…

Το νέο Peugeot 408 διατίθεται στην Ελλάδα με τρεις διαφορετικές εξηλεκτρισμένες επιλογές.

Η γκάμα περιλαμβάνει το Hybrid 145 ίππων με αυτόματο κιβώτιο e-DCS6, το Plug-in Hybrid 240 ίππων με e-DCS7, αλλά και την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση E-408 των 213 ίππων.

Έτσι, η γαλλική μάρκα καλύπτει ένα αρκετά μεγάλο εύρος αναγκών, από εκείνους που θέλουν ένα υβριδικό αυτοκίνητο χωρίς να χρειάζεται εξωτερική φόρτιση, μέχρι όσους επιθυμούν να περάσουν στην plug-in υβριδική ή την αμιγώς ηλεκτρική μετακίνηση. Η συγκεκριμένη γκάμα αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της νέας πρότασης, καθώς επιτρέπει στο 408 να απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες αγοραστών, διατηρώντας παράλληλα τον ίδιο σχεδιαστικό χαρακτήρα.

Το νέο Peugeot 408 είναι ήδη διαθέσιμο στο επίσημο δίκτυο της Peugeot στην Ελλάδα, με την τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται στα 26.900 ευρώ.

Με τη δυναμική που έχει καταγράψει ήδη από τους πρώτους μήνες, το 408 δείχνει ότι η επιλογή της Peugeot να τοποθετήσει ένα πιο ιδιαίτερο μοντέλο ανάμεσα στα συμβατικά sedan και τα crossover μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη στην ελληνική αγορά.