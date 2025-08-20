Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Xiaomi ήδη κατακτά την αγορά αυτοκινήτων. Το πρώτο Ι.Χ. της εταιρείας smartphone, το super-sedan SU7, σημείωσε μεγάλη επιτυχία στην Κίνα, ενώ κατάφερε να κάνει και αδιανόητο χρόνο στην Πράσινη Κόλαση. Μάλιστα το λογισμικό και η συνολική εμπειρία χρήστη είναι τόσο καλά, που ακόμη και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ford το ερωτεύτηκε και το δήλωσε δημόσια.

Παράλληλα η εταιρεία ξεκίνησε πρόσφατα να κυκλοφορεί το YU7, το πρώτο της SUV. Σύμφωνα με την Xiaomi, πάνω από 289.000 άτομα παρήγγειλαν το νέο μοντέλο, την πρώτη ώρα που ήταν διαθέσιμο. Έτσι, με όλη αυτή την επιτυχία στο ενεργητικό της, η Xiaomi αναζητά νέες αγορές για να κατακτήσει.

Επόμενο βήμα: Ευρώπη

Η εταιρεία σχεδιάζει να κυκλοφορήσει τα οχήματα της και στην Ευρώπη έως το 2027, όπως ανέφερε σήμερα το Bloomberg με βάση την ανακοίνωση των κερδών του δεύτερου τριμήνου. Η αυτοκινητοβιομηχανική μονάδα της εταιρείας σημείωσε ρεκόρ δεύτερου τριμήνου, παραδίδοντας 81.000 ηλεκτρικά οχήματα στο τρίμηνο και πάνω από 30.000 αυτοκίνητα μόνο τον Ιούλιο δείχνοντας ότι η εταιρεία βρίσκεται στην κορυφή. Έτσι, είναι απόλυτα λογικό το επόμενο βήμα της απόβασης στην Ευρώπη.

Σε πρόσφατο σημείωμα προς τους επενδυτές, οι αναλυτές της Morgan Stanley δήλωσαν: «Συνιστούμε στους επενδυτές να ρίξουν μια ματιά στις φωτογραφίες και τα χαρακτηριστικά του Xiaomi YU7, το οποίο μοιάζει με ένα SUV Ferrari ή Aston Martin στην τιμή ενός Toyota Camry. », ανέφεραν οι αναλυτές τον Μάιο.

Η Ευρώπη αποτελεί φυσική επιλογή, καθώς το δασμολογικό καθεστώς της χώρας είναι πιο ήπιο από αυτό των ΗΠΑ για τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα και σχεδόν ανύπαρκτο για τα υβριδικά. Είναι επίσης μια αγορά που έχει μια βάση αγοραστών που ενδιαφέρεται για ηλεκτρικά οχήματα υψηλής απόδοσης με καλές τιμές.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποια μοντέλα ακριβώς θα έρθουν, αλλά θεωρούμε ότι τόσο το SU7 όσο και το YU7 θα τα καταφέρουν. Και τέλος, όσον αφορά τις τιμές αυτών, να σας πούμε πως ένας μεγάλο λόγος για την εντυπωσιακή επιτυχία της μάρκας στην Κίνα, είναι οι εξαιρετικές της τιμές. Οπότε είναι ασφαλές να υποθέσουμε πως και στην Ευρώπη, θα “κυνηγήσει” να ξεχωρίσει τιμολογιακά.