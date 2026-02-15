Ένα από τα πιο ιδιαίτερα και συλλεκτικά μοντέλα της Bentley από τη δεκαετία του ’90 ετοιμάζεται να τραβήξει τα βλέμματα των συλλεκτών και των λάτρεις των σπάνιων αυτοκινήτων. Ο λόγος για μια Bentley Continental SC (Sedanca Coupe) του 1999, εφοδιασμένη με ειδική γυάλινη οροφή που μπορεί να αφαιρεθεί, η οποία θα βγει σε δημοπρασία από την RM Sotheby’s στο Miami στα τέλη Φεβρουαρίου, χωρίς ελάχιστη τιμή εκκίνησης.

Το πρωτότυπο αυτό μοντέλο, γνωστό και ως Bentley Continental Sedanca Coupe, αποτελεί μία από τις 80 μονάδες που παρήχθησαν συνολικά για το 1999, εκ των οποίων τα μισά ήταν δεξιοτίμονα. Το κοντέρ γράφει μόλις 4.330 χιλιόμετρα, γεγονός που προσθέτει ακόμα μεγαλύτερη αξία στο ρετρό αυτό σύνολο.

Αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει την Continental SC είναι η καινοτόμος, δύο τεμαχίων γυάλινη οροφή της. Πιο συγκεκριμένα, πάνω από τη θέση του οδηγού και του συνοδηγού υπάρχουν δύο αφαιρούμενα glass panels, ενώ πίσω υπάρχει ένα σταθερό γυάλινο τμήμα οροφής που εκτείνεται μέχρι το πίσω μέρος της καμπίνας. Όταν τα μπροστινά πάνελ αφαιρεθούν, μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα στον ειδικό χώρο στο πορτ-μπαγκάζ, μετατρέποντας το coupe σε έναν ημιανοιχτό grand tourer.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο εμβληματικός 6.75 λίτρων turbo V8 που παράγει 400 ίππους και 800 Nm ροπής, συνδυασμένος με αυτόματο κιβώτιο 4 σχέσεων. Το αποτέλεσμα είναι επιτάχυνση από στάση ως τα 100χλμ./ώρα σε λίγο πάνω από 6 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα περίπου 250χλμ./ώρα εντυπωσιακές επιδόσεις για το χαρακτήρα και την εποχή του αυτοκινήτου.

Πέρα από την εντυπωσιακή οροφή, η Continental SC φέρει κλασικά στοιχεία Bentley όπως μεγάλη μάσκα, κόκκινα διακριτικά Bentley, κλασικές 18άρες ζάντες, υψηλής ποιότητας δερμάτινες επενδύσεις και διακοσμήσεις από βελανιδιά. Το εσωτερικό διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση με πρωτότυπα καθίσματα, ξύλινες λεπτομέρειες και ηχοσύστημα υψηλής πιστότητας.

Το μοντέλο εκτιμάται ότι θα αλλάξει χέρια για περίπου 300.000 δολάρια, τιμή που ουσιαστικά την φέρνει στο ίδιο επίπεδο με μερικά σύγχρονα, ολοκαίνουρια Continental GT. Το γεγονός ότι προσφέρεται χωρίς ελάχιστη τιμή εκκίνησης σηματοδοτεί την πεποίθηση του οίκου δημοπρασιών ότι το ενδιαφέρον των συλλεκτών θα οδηγήσει τα πονταρίσματα υψηλά.

Αυτή η 1999 Bentley Continental SC δεν είναι απλώς μια σπάνια έκδοση της μάρκας, αλλά και ένα από τα πιο ξεχωριστά παραδείγματα του πώς οι παραδοσιακές βρετανικές εταιρείες προσπαθούσαν να παντρέψουν τον παραδοσιακό πολυτελή χαρακτήρα με πρωτοποριακές λύσεις λίγο πριν το 2000.