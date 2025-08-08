Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Αυτή η Lamborghini Miura του 1970, πέρασε 40 ολόκληρα χρόνια παρκαρισμένη στο σαλόνι του ιδιοκτήτη της (ναι, σαλόνι, σωστά διαβάσατε!). Ο ιδιοκτήτης τελικά αποφάσισε να την πουλήσει. Ωστόσο, οι άντρες που πήγαν να την παραλάβουν έπρεπε να γκρεμίσουν έναν τοίχο του σαλονιού για να την απελευθερώσουν.

Η Miura, η οποία είχε βγει από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της Lamborghini στη βόρεια Ιταλία, τον Ιούλιο του 1970, καθόταν εκεί, προστατευμένη από τα στοιχεία της φύσης, για τέσσερις δεκαετίες, χωρίς να έχει διανύσει ούτε ένα χλμ. από τότε που μπήκε στο σαλόνι( …λογικό).

Στην πραγματικότητα είναι κάτι περισσότερο από μια Lamborghini Miura. Είναι μια Miura S. Η Lamborghini κατασκεύασε μόνο 764 Miura μεταξύ 1966 και 1973. Ωστόσο, μόνο 338 από αυτές ήταν η έκδοση S (P400S). Θεωρούμενη ως το πρώτο πραγματικό supercar στον κόσμο, η Miura τροφοδοτείται από έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα 3,0 λίτρων V12 τοποθετημένο στο κέντρο.

Αποδίδει 370 ίππους και 387 N ροπής. Σε σύγκριση με την αρχική P400, η Miura S είχε κάποια επιπλέον ισχύ (20 ίππους περισσότερους), αναβαθμισμένα καρμπυρατέρ και εκκεντροφόρους, κάνοντάς την να επιταχύνει από 0 σε 100χλμ./ώρα σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα. Αυτό μπορεί να μην ακούγεται και πολύ με βάση τα σημερινά δεδομένα, όταν ακούμε για αυτοκίνητα που επιταχύνουν σε λιγότερο από 2,0 δευτερόλεπτα, ωστόσο, η Miura S ήταν το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στον πλανήτη τότε, έχοντας μέγιστη ταχύτητα στα 285 χλμ./ώρα. Με βάρος στα 1.293 κιλά, πεντάρι αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και πίσω κίνηση, ήταν το απόλυτο αυτοκίνητο.

Γκρεμίζοντας τον τοίχο για να αλλάξει χέρια το μοντέλο

Όταν ο Λάρι ρωτάει πώς έβαλε το αυτοκίνητο μέσα, πλάθει μια ιστορία. «Είχα έναν φίλο με ελικόπτερο», αστειεύεται, δείχνοντας προς τα πάνω. Είναι απλώς μια ιστορία που επινόησε. Η αλήθεια είναι ότι το οδήγησε μέσα από το γκαράζ στο σαλόνι και μετά ξαναέφτιαξε τον τοίχο.

Για να το βγάλουν από το σαλόνι, θα πρέπει να γκρεμίσουν τον τοίχο. Η τιμή του αυτοκινήτου πιθανότατα θα περιλαμβάνει το κόστος κατεδάφισης και ανακατασκευής του τοίχου. Το σύνολο πάντως έχει 67.662 χιλιόμετρα στο οδόμετρο, όλα πριν ο Πολ βάλει το αυτοκίνητο μέσα στο σπίτι του. Έφτιαξε έναν τοίχο μπροστά του, πιθανώς σίγουρος ότι δεν θα το άφηνε ποτέ να βγει από το σπίτι του. Ωστόσο, αποφάσισε να το πουλήσει.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η Lamborghini Miura S του 1970 πουλήθηκε για το εκπληκτικό ποσό των 2.040.000 εκατομμυρίων δολαρίων στη δημοπρασία Pebble Beach της Gooding & Company το 2024. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε παρά να αναρωτιόμαστε για το πόσο την πούλησε ο Paul.